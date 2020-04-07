截取自蔡英文推特

日本新冠肺炎疫情嚴峻，日本首相安倍晉三7日起針對境內7個都府縣發布「緊急狀態宣言」， 蔡英文總統今天發出「給日本的各位」推文，為日本加油打氣，並呼籲「讓我們手牽著手，一起打贏這場戰鬥！」

新冠肺炎全球大爆發，日本累計確診人數不斷飇升，為防止疫情擴散，安倍宣布位於關東的東京、神奈川、埼玉與千葉，關西的大阪、兵庫，還有九州北部的福岡等7個都府縣，列為緊急狀態範圍，這是日本有史以來，首次發布緊急狀態命令。

由於東京疫情最為嚴重，「逃離東京」也成為推特上的熱門關鍵字。蔡英文總統今天以日文發出推文「給日本的各位」，她說，讓我們手牽著手，一起打贏這場戰鬥！不管是地震、颱風、我們都靠著台日合作，攜手克服困難。

蔡英文也為台日雙方共同加油打氣，強調「所以，一起贏得勝利之後再見面吧！」文末還用英文重申「We can win again!」「We will meet again!」

(中時 )