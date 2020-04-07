國民黨昨天進行「數位行銷科技長」初選，從103位報名者選出10人，今天公布10位「數位行銷科技長」決選名單，其中不乏名人，包括Dcard創辦人簡勤佑、知名網紅張哲生等；報名的知名網紅四叉貓（劉宇席）雖未入選，不過國民黨仍打算和他合作。

國民黨「數位行銷科技長」海選將於本周六（11日）決選，進入決選的10位人選，分別為：張哲生（知名網紅、收藏家、作家）、簡勤佑（網路論壇Dcard創辦人）、張百堂（世界頂級智商協會「門薩協會」成員，今年代表亞太地區，參加google奇點大學）、張之謙（前3C 零售業、電視台行銷總監）、楊立潔（pagamo線上學習創辦人、「遊戲思維」新創公司負責人）、李建勳（知名行銷人，多家電商諮詢顧問）、蔡佳穎（社群行銷總監）、深海（軟體公司負責人）、賈維琳（產業分析師）、王志偉（網路行銷公司創辦人）。

國民黨公開海選「數位行銷科技長」，昨天進行初選。黨主席江啟臣除了扮諸葛亮拍影片徵才，昨天特地開直播說明，將從103位應徵者中進行選拔，會在本周六進行決選，下周三公布最後決定人選，雖然「數位諸葛亮」只有一位，但歡迎其他應徵者未來繼續跟國民黨保持合作。

(中時 )