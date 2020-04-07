木枕型道岔。（台鐵局提供）

台鐵局為提升軌道安全，節省養護成本，預計將全省的「木枕」型道岔全面更換為更耐用的「PC枕」，已先從正線鋪設，2025年底會連同副線、支線的道岔全面更新完畢。

台鐵局自2018年5月報交通部爭取自2020年起分年編列預算，推動「軌道結構安全提升計畫」，行政院於1月21日核定，該計畫主要是針對所有「木枕」型道岔將全面更換為「PC枕」，另針對養路機械全面汰舊換新，因台鐵的養路機械至少20年至40年，已經老舊不堪，趁此機會全面汰換；其中，更換PC枕型道岔大概1946套，佔58.55億元，另要花40.45億元購買74輛新的養路機械，整體經費99億元。

預計從2020年到2025年，共6年時間完成計畫，未來台鐵軌道將不再有木枕型道岔，而PC枕型道岔可保用50年以上，對軌道穩定性、安全性大幅提升；未來養護PC枕型道岔得靠機械，因此配合計畫全面更新機械，未來養路會更快速、有效且安全，減少工務養護成本。

台鐵工務處長陳仲俊表示，木枕易腐爛、維修不易，加上多數面臨老舊，全台逾3600套木枕型道岔，將全面更換成PC枕，已有1000套更換完畢，正在鋪設有600套，預計2021年底完成，剩餘1946套預計2025年完成。

計畫附加軌道產業本土化效益，主要有採購材料設備及道岔鋼軌抽換工程，道岔零配件可由國內生產製作及養路車輛後續保養維修皆由國內廠商負責，評估可提供國內產值約25億元以上。

(中時 )