新冠肺炎疫情升溫，台灣大學今天宣布，自4月8日起，師生無論在教室上課或實驗室實驗討論，請一律配戴口罩。未帶口罩者請向所屬系所人員或教學大樓管理員辦理借用，並於一周內歸還全新口罩。
台大今指出，自4月8日起，本校師生無論在教室上課或實驗室實驗討論，請一律配戴口罩。經師生共識希望豁免上述規定者，請授課教師依防疫社交距離(室內1.5公尺)之規範安排後，向教務處提出申請。個別同學若有特殊需求，經教師同意後得採線上教學。未帶口罩者請向所屬系所人員或教學大樓管理員辦理借用，並於一週內歸還全新口罩。
台大也說，學校已於5日發信給全校，連假結束返校14天內，務必提高對自身健康狀況的警覺。如發現身體不適，請即配戴口罩立即就醫，並通報您單位的防疫聯絡人。另外，就醫時，如接受新冠肺炎病毒採檢後返家，應「自主健康管理」至最後一次接觸日或發病日後14 天，期間不得到校上班上課。
(中時電子報)
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