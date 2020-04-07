電影《女聲我最美》改編真人真事，將英國金榜暢銷冠軍「軍妻合唱團」的動人故事搬上大銀幕，英國日前舉辦首映會時，除了克莉斯汀史考特湯瑪斯（Kristin Scott Thomas）與雪倫霍根（Sharon Horgan）兩位主角亮麗現身，現場更請到英國第一個「軍妻合唱團」的團員與丈夫們共同現身紅毯，讓現場充滿溫暖的氣息。她們也暖心告訴眾人，軍妻合唱團的座右銘就是「團結更強大」（Stronger Together），希望大家不管遇到甚麼困難，只要團結一心都可以度過。

本片也網羅多首耳熟能詳的經典名曲，透過演員們的美聲再度重現，像是卡特史蒂文斯（Cat Stevens）在1971年的經典名曲〈破曉〉（Morning Has Broken）、雅族合唱團在1982年膾炙人口的〈Only You〉、辛蒂露波在1983年的告示牌冠軍名曲〈一次又一次〉（Time After Time）、辣妹合唱團在1996年於全球37個國家登上排行榜冠軍的出道神曲〈Wannabe〉，甚至是蒂朵（Dido）在1998年的暢銷金曲〈謝謝你〉（Thank You）等歌曲，都將在本片重新現「聲」。

值得一提的是，該片所有演唱都是現場錄製，而非錄音室預錄。女主角之一的雪倫霍根便透露，導演彼得卡坦尼歐（Peter Cattaneo）在拍攝現場，從來沒有給她們練唱的時間，所有人都只有拿到一張歌詞；透過這樣的拍攝方式，真實記錄她們所有練唱的畫面：「不管是唱錯歌詞或走音都沒關係，導演不會停止拍攝，因為他就是希望能呈現一群不會唱歌的素人，如何組成一個合唱團的過程。」製片團隊也從幾百首歌曲當中，找到最適合本片的歌曲，並希望這些名曲能引起觀眾們的共鳴，卻又不會嫌過度老套。一首接一首80年代經典名曲，勢必都將勾起觀眾們的美好回憶。該片10日在台上映。

(中時 )