行政院千億挺就業的防疫紓困方案沒有打動在野黨，反而要求發現金的呼聲四起。政務委員龔明鑫今天引用美國聯邦準備理事會主席柏南奇談話，佐證現行紓困方向正確，龔明鑫說，發現金不合情也不合理，比發消費券還糟。

龔明鑫在政院紓困振興記者會表示，為什麼政府紓困著重勞工就業，美國聯準會主席柏南奇上月受訪時提及，這次新冠疫情跟1930年經濟大蕭條及2008金融海嘯不同，前兩次是人為，而這次是新冠肺炎則像天災，若企業及勞動力未損傷，經濟會很快甦復。

龔明鑫表示，在這麼嚴峻的情況下，保存就業狀況就是「經濟作戰最重要的任務」，目前台灣失業率2月分是3.7％，減班休息約8000人，情況還好，但就業是經濟的根本，沒有就業就沒有經常性薪資，就沒有辦法保障家庭生活，也不可能促進永久性消費。

對於政府堅持不發放現金，龔明鑫強調，如果平均式的發放現金，既不合情也不合理。不合情是指紓困期間，不是救急就是救窮，如果把現金發給既不急也不窮的人，就會排擠救急救窮的資源，如果按新加坡每個成年人都發12000元台幣，台灣1900萬人共要發近2300億， 但所得到的結果，是受創企業每個老闆也只能領12000元，根本無法支撐衰退5成的業績，所以勢必裁員，被裁員者領到12000元， 也不可能促進消費。

他表示，所謂發放現金要促進消費的說法也不合理，2008年發放消費券，成果未如預期，因為會發生替代消費現象，如果發放現金，會比當初發放消費券更糟，因為可能會轉換存款存下來，所以政府才認為不應該這麼做，也才會針對性對受到失業衝擊者給予救急，並提出對艱困企業提供員工給予4成薪補貼，給自營工作者每月1萬元補助，並對弱勢老人兒童有現金補助，用 1035億元來穩住215萬就業人口。

龔明鑫並說，千億挺就業，包括經濟部提出66萬人方案，交通部14萬人方案，以及勞動部自營工作者100萬人方案。 另外，文化部也有3.5萬人方案，農委會有2.5萬人方案，而勞動部的就安基金還有擴大就業部分，加起來20多萬人，合計共有215萬人。

經濟部次長林全能也說，目前被列為艱困企業補助的對象，有3大領域，也就是製造技術、內需服務業及會展產業。其中內需服務業還包括8個子產業，也就是批發零售、餐飲、倉儲、視聽、歌唱、洗衣、婚紗攝影及美容美髮業，這些內需型企業都被列入艱困企業。

(中時 )