大陸當前疫情防控重點轉向防範境外輸入，全國各地口岸、邊防地區成為抗疫主戰場。近期由於俄羅斯疫情形勢突變，在航班大多關閉的情況下，有不少在俄華人選擇從陸地口岸返陸，導致黑龍江地區境外輸入病例大幅增加。

有名在俄羅斯的大陸籍人士6日在微博發文稱，接到邊檢處打來的電話，詢問近期是否有返回大陸的計劃。另有大陸網民稱北京邊檢總站民警向他表示，若有回國計劃可以安排航班。

中國駐俄羅斯大使館領事服務部門7日證實，確實有不少在俄陸人接到來自邊檢、僑辦的電話，並詢問是否有回國計畫，不過駐俄使館表示對於具體狀況不清楚。上海出入境防檢站對此事也稱無可奉告。

據陸媒報導，有名大陸網友稱，他在7日接到了上海邊檢的詢問電話，並問：「自2月3日從浦東機場出境後，現在人在何處？是否還在俄羅斯？」。這名網友表示人仍在莫斯科，因工作緣故正在就地自我隔離，且在5月1日前並無航班回國，對方便掛了電話。同樣也是一名身處俄羅斯的網友則發文說，北京邊檢總站民警向他表示，如果有回國計劃，國內可以安排航班。

大陸駐俄領館5日曾發文呼籲，在俄大陸公民應遵守防疫規定，避免長途旅行給大陸公民自身安全健康及俄遠東地區居民和政府防疫工作造成壓力。

(中時 )