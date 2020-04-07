新冠肺炎疫情雖日趨嚴峻，法務部行政執行署全台各分署的「123聯合拍賣」業績卻依舊強強滾，包括BENZ、LEXUS、福特六和、MITSUBISHI、AUDI等汽車，及新北市新莊區等不動產，7日的拍賣所得金額總計9722萬8765元，全數挹注國庫。

不過，7日的聯合拍賣，基於防疫考慮台中分署停止動產及不動產拍賣、台北分署停止動產拍賣。

行政執行署指出，這次拍賣動產有BENZ、LEXUS、中華、五十鈴、福特六和、MITSUBISHI、AUDI等汽車、機車，玉飾、蘇菲亞鑽戒等飾品；洗衣精、乾洗手液、眼鏡等日常用品；總計所得金額114萬3802元。

不動產方面則大有斬獲，總計9608萬4963元，其中新北市新莊區榮富段2筆土地，金額4413萬3000元為最高，新北市蘆洲區環堤大道182號11樓房屋，拍定金額1403萬6666元第二，其他包括基隆、台南、高雄、屏東，都有不動產拍賣完成。

行政執行署表示，因應疫情，拍賣過程中各分署也同時宣導疫情指揮中心要求的，在非特定人場所，室外的社交距離至少1公尺，室內至少1.5公尺，如果特殊狀況無法達到，要戴口罩。

(中時 )