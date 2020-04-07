雙方簽下5年認養同意書。〔謝明俊攝〕

山佳國小校長陳財喜代表學校聘請邱國威為球隊榮譽領隊，陳怡樺為球隊顧問。〔謝明俊攝〕

苗栗縣山佳國小3年前成立少棒隊，今年已奪下苗栗縣賽冠軍，但球隊經費困難，多名球員穿著破洞球褲練球出賽，竹南最美鎮代表陳怡樺見到後滿心不忍，找到竹南本地企業成心科技公司出面認養少棒隊，7日下午，雙方簽定認養同意書，讓小球員們能無後顧之憂全力衝出好成績。

山佳國小校長陳財喜是在3年前發想要成立學校運動隊，因學校有一名體育老師林國盛，早年從國中就開始打棒球，一直到台中體院畢業，擁有一身棒球好工夫，陳財喜想一圓少時的棒球夢，特別商請林國盛出面組成棒球隊，學校並另安排葉晉通教練協助訓練。

經過林、葉2教練3年的嚴格訓練下，當初的菜鳥球員都已升到5、6年級，在前2年，山佳國小棒球隊每次出賽都被對手狂電，到了第3年，山佳少棒隊在今年苗栗縣的多項球賽中奪下冠、亞軍的佳績，讓許多學校球隊大為吃驚。

山佳少棒隊目前從4年級至6年級共有30名球員，部分球員來自弱勢家庭，不管是平日練球的球衣、球鞋裝備，到出賽外出的食宿費用，都常常是讓陳財喜及教練想破腦筋，四處籌措。也讓部分小球員們身上所穿球衣、球褲、球鞋等，磨出破洞了仍然不敢換新。

山佳國小棒球隊部分隊員因經費困難，還穿著破洞球褲練球出賽。〔謝明俊攝〕

月前，竹南最美鎮民代表陳怡樺聽聞山佳少棒隊的困境，帶著點心去探視小球員們，一見到小球員們身上穿著破褲子在練球，當場難過得快掉淚了，陳怡樺於是決定要替山佳少棒隊盡點心力，找到好友成心科技公司總經理邱國威商量，邱國威一聽二話不說當場同意。

經過陳怡樺的牽線下，邱國威與陳財喜會面商談後，邱國威決定認養球隊，3年、5年甚至是10年都沒問題，邱國威也開出每年固定資助球隊20萬元，如果遇有比賽時，另再撥助5萬元作食宿交通費用，每年以2次為主。

成心科技公司總經理邱國威認養山佳國小棒球隊。〔謝明俊攝〕

7日下午，雙方在成心科技公司簽5年認養同意書，包括陳怡樺等人都在場見證，陳財喜並代表學校，聘請邱國威擔任少棒隊的榮譽領隊，陳怡樺為球隊顧問，企業無私的贊助讓小球員們能盡興的一圓棒球夢，當場表示要用好成績來作回報。

山佳國小校長陳財喜〔中〕與教練林國盛〔左〕、葉晉通〔右〕合力創立山佳國小少棒隊。〔謝明俊攝〕

竹南山佳國小校長陳財喜說明獲得企業認養球隊過程。（謝明俊攝）

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