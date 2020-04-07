新冠肺炎疫情延燒，已明顯衝擊國人消費，國人109年1、2月刷卡、電支消費首見雙衰！金管會銀行局副局長黃光熙7日公布最新信用卡統計，國人今年1、2月刷卡量4,914億元，是史上首見較去年同期衰退，總計衰退116億元、年減2.3％，而電支2月的交易金額也較去年同期減少了5.6億元、年減16.81％，黃光熙分析信用卡、電支交易量下滑，主要是疫情影響，國人出遊、外出消費量減少。

銀行局統計，109年2月信用卡簽帳金額2,184億元雖然較上月減少547億元，但若與108年2月的2,117億元、107年2月的1,981億元相比仍是成長的，銀行局官員分析2月刷卡較元月衰退主要是元月逢農曆過年，銀行業者有各式促銷活動，加上元月是繳保費及旅遊旺季，因此相對基期較高，此外2月工作天數比較少、疫情又開始增溫，影響民眾外出、出國旅遊等消費意願。

打開國人刷卡統計史，銀行局官員觀察，近年來1、2月的刷卡量都是逐年增加，109年是史上首度出現衰退。前二月刷卡量從106年的3,860億元一路成長到107年4,004億元、108年5,030億元，然而，109年卻減少逾百億元，顯見此次疫情對國人消費的衝擊。

近年宅經濟發燒、電子支付業者如雨後春筍般興起，但也敵不過疫情衝擊。電子支付業的使用人數雖然截至109年2月止已達751萬人且較去年同期增加了57.11％，但交易金額卻呈現衰退，2月的代理收付實質交易金額27.8億元較上月衰退逾二成、較去年同期也減少了5.6億元、年減16.81％。

銀行局官員分析，主要是2月份電支業者沒有特別的促銷活動、天數較1月少且在疫情影響下超商、超商等實體店面的電支交易量減少，還有許多學校延後開學繳學費延後所致。

此外，就個別發卡銀行來看，109年2月的「刷卡王」首度由玉山銀拿下，刷卡金額達338.15億元，昔日的信用卡雙雄國泰世華、中信銀分居二、三位。且玉山銀同時以8.68萬張的發卡量搶下「發卡王」寶座，銀行局官員指出，玉山銀主要是U Bear卡、Pi錢包卡、家樂福卡、蘭城新月卡、only卡等衝高卡量。

(工商 )