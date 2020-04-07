新冠肺炎疫情延燒，對交通觀光業衝擊開出第一槍，台灣高鐵（2633）公布3月營收23.77億元，年減4成，月減13％，創下2010年10月以來新低；累計今年首季營收僅96億元，比去年同期衰退18.38％，單季營收6年新低，罕見跌破百億關卡。

受到疫情影響，國人出遊意願大減，台灣高鐵載客率明顯下滑，成為宅經濟發酵下的受累族群，3月營收23.77億元，較去年同期減少40.28％、也低於2月的27.33億元，為9年半新低。

累計第一季來看，台灣高鐵雖然接連有跨年、春節及228連假等節慶加持，原先市場看好營收有機會刷新單季新高，但卻因1月底新冠肺炎疫情爆發，商務、返鄉、旅遊需求同步縮減，導致載運量逐月減少，首季營收也驟降至96億元，比去年同期的117.62億元減少18.38％，為近6年單季新低，業績意外「旺季不旺」。

因應政府防疫政策，台灣高鐵4月清明連假期間採全車對號座，據了解，共計6天疏運期間共載運74.3萬人次旅客，售票幅度約達7成，且自18日起調整短期班表，周末離峰時段取消41班車次，勞動節連假也維持全車對號座車票販售。

(工商 )