利率低點，國際板債市今年湧現提前贖回潮。據證期局統計，到3月底國際板債券已提前贖回55檔、金額203.35億美元（約合新台幣6,131億元），贖回量是去年同期的158倍之多。

因為國際板債券大量贖回，壽險大買家手中缺券，所以今年前三月國際板債市亦出現「補量」發行潮，證期局表示，3月共有33檔新債券發行，金額共60.49億元，檔數比去年同期成長313％，但金額則是衰退12％，代表去年3月單檔發行金額較大，前三月累計共有74檔新債券發行，比去年同期成長185％，金額則有195.7億美元（約合新台幣5,900億元），發行量成長129％，亦是三年內國際板首度恢復季度成長。

市場利率走低，且新冠肺炎造成市場景氣趨冷，企業資金需求減少、並打算控制經營成本，之前發行的國際板債券很多利率在4~5％以上，若遇到可提前贖回日，不少發行人就會提前贖回，有些會再重新發行較低利率的債券，有些則不會。

證期局統計今年前3月已有55檔國際板債券提前贖回，贖回金額逾新台幣6,100億元，3月有20檔債券提前贖回，金額共69.25億美元，首季贖回最大量是在2月，共有22檔債券提前贖回，金額高達107.16億美元，等於單月就有逾3,200億元的債券被提前贖回；去年首季則只有3檔債券提前贖回，金額僅1.28億美元。

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