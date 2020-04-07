新冠肺炎疫情衝擊國內就業，行政院7日召開紓困方案記者會說明勞工就業協助。勞動部長許銘春表示，將推出自營作業者補貼，目前規畫以民國107年沒有達到課稅標準，有在職業工會投保，投保薪資2萬4千元以下，每月給1萬元，給3個月，總共3萬元的紓困補助，並以餐飲、零售、藝術娛樂等4類弱勢自營工作者為優先。

勞動部長許銘春。（圖／ 報系資料照）

許銘春表示，這4大行業因為疫情受衝擊最為嚴重，這些人薪資也較低，所以列為補助對象。政務委員龔明鑫則指出，目前職業工會投保人數達205萬人，這個補貼涵蓋面接近50％。

勞動部也規劃「勞工低利紓困貸款」，要幫忙不容易貸款成功的勞工。許銘春說，勞工要貸款不容易，所以推出低利貸款，這項「勞工低利紓困貸款」，每人最高可貸10萬元，由政府補貼第1年利息，還款期3年，可供50萬名勞工申貸，將在特別預算通過推出辦法。

行政院召開紓困方案記者會說明勞工就業協助。政委龔明鑫表示，針對自營工作者補貼每人1萬元共補貼3個月，將一次發放3個月。（圖／ 報系資料照）

另外，勞動部也規劃「安心即時上工方案」，將釋出6萬個公部門時薪打工機會，讓受到疫情影響，符合投保級距低於2萬3800元的勞工，可以立刻上工，最多可領6個月，預計下週上路。

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(中時電子報)