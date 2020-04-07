涂善存和原騰在電影裡都有高超的音樂天賦。（滿滿額提供）

涂善存因為電影和原騰變成好麻吉。（滿滿額提供）

曾以電影《樂園》入圍金馬新人的大馬男星原騰，與涂善存主演新片《這一刻，想見你》，他上月17日特地來臺宣傳電影，沒想到一抵達臺灣就收到自主健康管理14天的通知，考慮到防疫問題，他只好以視訊受訪，隔日便搭機返回大馬，回到當地進行14天的居家隔離，因隔離都關在房間的他，靠著搖滾樂抒發心情，所幸目前身體並無大礙。

《這一刻，想見你》中涂善存和原騰飾演有音樂夢的2兄弟，現實生活中兩人都只有姊妹沒有兄弟，在電影中要挑戰「親密無間」的兄弟情，兩人既緊張又躍躍欲試，原騰更笑說自己在電影中的口頭禪其實沒有特別設定，但每一句話裡面一定會叫一聲「哥！」，可見兩人的兄弟感情十分深厚。

原騰本身和親姐妹一起長大，因為男女有別的關係，原騰覺得雖然3人的感情還算不錯，但相處起來還是比較拘謹，如果要像電影裡和涂善存玩到這麼「不拘小節」，可能姐姐或妹妹的個性要更「陽剛」才會有機會。

提到憑藉作品《樂園》入圍金馬最佳新人，原騰表示其實《這一刻，想見你》才是他第一部拍攝的作品，當時還身居幕後工作人員的他，在接到電影選角消息後興沖沖前往試鏡，幸運獲得角色後拍電影的每一部分包括說臺詞對他都是新挑戰，但他說最大的心理建設則是培養和涂善存的兄弟情，因為「要玩得就像親兄弟一樣百無禁忌，當時候彼此還認識不深，自己很容易人來瘋，超怕讓對方不舒服的。」

身為獨生子的涂善存，回想長大的過程只有兩個感情很好的表姐可以一起玩耍，小時候在玩扮家家酒等遊戲時，自己都是扮演她們的小兵，長大了就變成她們出去玩和購物時拿背包和提購物袋的小助理。但因為沒有親兄弟姐妹，涂善存小時候就一直很嚮往能有手足能夠一起成長，所以在國中擔任校隊球員時，特別珍惜和隊友之間的情誼，也讓他現在在更喜歡接觸有兄弟情誼的劇本。

這次和原騰合作拍攝《這一刻，想見你》便感覺特別的契合，在閒聊時發現彼此看待事情和對人的方式很相似，不管電影中還是下戲後的平常生活依然保持好交情，讓他非常珍惜這個難得的好兄弟。該片24日在臺上映。

(中時 )