國民黨革實院副院長、台北市議員游淑慧。（圖為中時資料照）

今天是言論自由日，民進黨紛紛紀念「自由時代」雜誌創辦人鄭南榕，同時提醒避免假訊息破壞言論自由。對此，國民黨革實院副院長游淑慧批評民進黨，動不動就指控別人散播假訊息，以壓制言論自由，而遭司法打臉濫訴的政府官員，才是假訊息的來源；國民黨副祕書長柯志恩直指，如今言論自由與假新聞的界線參雜政治力介入，民進黨定義的言論自由是「順他者就是言論自由，不順他者就是假新聞」。

國民黨革實院副院長游淑慧說，現在有許多和政府立場不同的意見，就時常被視為假訊息，去年台大教授蘇宏達批評故宮政策，遭依違法社維法移送法院裁處，她批評民進黨不要隨便扣上假訊息帽子來壓制言論自由。

游淑慧指出，現在的言論自由已由執政者制定標準，不然面對民眾質疑口罩價格，被網友集體霸凌的時候，怎不見民進黨出來呼籲要尊重多元聲音，反之，卻動用司法來壓制不同意見的人。

游淑慧表示，有很多以疑涉散播假新聞被提告者，最後都被認定不起訴，包含總統府祕書長陳菊提告藍委費鴻泰誹謗並求償300萬、日前批評徵用口罩發國難財的男子等族繁不及備載。

游淑慧認為，這群濫訴的政府官員與權貴，恐嚇人民壓制不同聲音，結果遭司法打臉才是假訊息的來源，砲轟「今天的民進黨沒資格談論言論自由，因為現在的台灣只存在一種聲音」。

國民黨副祕書長柯志恩認為，民進黨需要自省，如今言論自由是否符合當初鄭南榕爭取的言論自由，因為現在有人提出不符合當局所認知的疑問，就可被扣上假新聞來箝制。

柯志恩直言，民進黨所定義的言論自由是，「順他者就是言論自由，不順他者就是假新聞」，如今言論自由與假新聞的界線參雜政治力介入，民眾講話都要非常小心，甚至以「搞不好要被查水表」自嘲，當查水表等玩笑話成為彼此互相提醒的問候語，如今的言論自由還能說服大家嗎？

藍委洪孟楷說，言論自由既受中華民國憲法保障，也是2300萬名台灣人民所追求的普世價值，而政府公布訊息時，有時要前後一致，不要因為一時話說得太滿事後轉彎，讓民眾無所適從，未嘗不是讓民眾感到困惑。

(中時 )