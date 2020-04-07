三個人樂團參與衛武營的音樂接力活動，以笛、古箏和中阮即興演奏巴哈〈音樂的奉獻〉，並融入爵士樂的感覺。左起為笛演奏家任重、古箏演奏家郭岷勤與中阮演奏家潘宜彤。（摘自三個人樂團臉書）

管風琴演奏家劉信宏參與衛武營的音樂接力活動，他一人彈奏巴哈〈音樂的奉獻〉六聲部，手腳並用，完成演奏。（摘自劉信宏臉書）

面對疫情，世界各地的音樂家，持續以演奏安慰人心，近期由衛武營國家藝術文化中心發起的巴哈〈音樂的奉獻〉演奏接力活動，邀請音樂家與大眾拍攝影片，演奏該首曲目，放上網路串聯，盼透過音樂，鼓舞人心。陸續參與的音樂家，除了鋼琴、管風琴等西方樂器，還出現二胡、古箏、笛、中阮等國樂器組合，東西方交融，為巴哈音樂添新意。

〈音樂的奉獻〉是巴哈寫於1747年的作品，當時是由普魯士國王腓特烈二世指定一段旋律，巴哈從中發展出三聲部、六聲部、卡農等系列作。巴哈並沒有特別指定作品由什麼樂器演奏，演奏者可視情況選擇不同樂器、組合演奏。

參與演出的雲樹雅集二胡演奏家王瀅絜表示，她與擊樂家張幼欣合奏，使用的樂器包括二胡、迷你甘美朗、手鼓、鑼、鈴等東方樂器，運用〈音樂的奉獻〉原有的音樂旋律，從中即興發展音樂。

王瀅絜表示，「我們把樂句做了不一樣的安排，也沒有按照原本的節奏，試圖在巴哈經典和東方樂器之間，找到一種融合方式，呈現東西方文化的交流。」

三個人樂團則是使用古箏、中阮和笛合奏〈音樂的奉獻〉，同樣以即興方式，並融入爵士樂的感覺，演出者包括古箏演奏家郭岷勤、中阮演奏家潘宜彤與笛演奏家任重，郭岷勤表示，「先前樂團沒演過巴哈音樂，希望透過這樣的嘗試，以自己最熟悉的演奏，在疫情之下，能帶給聽眾不一樣的聲音和力量。」

同樣參與接力演出的管風琴演奏家劉信宏表示，他在管風琴前，一人彈奏〈音樂的奉獻〉六聲部總譜，完成演奏。劉信宏表示，「這是巴哈晚年作品，寫出了他的作曲精華，有趣的是，他還把自己的名字藏在音符裡。巴哈的一生，同樣有不順遂的時刻，但他的音樂，始終呈現光明的力量，這也是現在社會所需要的事。」

(中時 )