德國鋼琴家施安迪（Andreas Stier）防疫期間待在家，以流利中文拍攝影片，和觀眾分享樂曲背後的故事。（摘自YouTube）

在台灣大街小巷可聽見的垃圾車音樂〈給愛麗絲〉，原來是貝多芬寫給心儀女子的情書？德國鋼琴家施安迪（Andreas Stier），防疫期間待在家拍影片，邊演奏、邊以流利中文解說，和觀眾分享這首名曲背後的故事。

施安迪表示，樂曲名稱「給愛麗絲」，讓人不禁好奇，究竟愛麗絲是誰？「一查發現，有4個女生可以代表愛麗絲，她們都是貝多芬的學生，不過是寫給哪個愛麗絲呢？貝多芬並沒有說清楚。」

施安迪表示，這名神祕女子愛麗絲是誰，尚沒有定論，但在音樂上可找到貝多芬的音樂密碼，「愛麗絲的原文是Elise，這首曲子開頭的兩個音，就像是在呼喚Elise一樣，也許是貝多芬無法和這名女子談情說愛，透過寫曲子傳情，她的名字在曲子裡出現很多次，因此，演奏的時候，速度不要太快，帶著感情慢慢彈。」

施安迪1952年出生於德國漢諾威，自幼學習音樂，1983年開始在漢堡國立音樂大學擔任鋼琴教授至今。他和台灣頗有連結，曾在1975年來台，陸續於師大中文系就讀兩年，以及到當時輔仁大學所開設的新竹華語學院就讀一年，在台期間結識台灣妻子，音樂家蕭滋是他的證婚人，他經年往返台德之間，因此說得一口好中文。

施安迪表示，平常在音樂大學任教，看到學生們以鋼琴為主修，有許多準備考試、比賽的壓力。他表示，拍攝影片，是希望傳達，在嚴肅的藝術追求之外，音樂同樣有輕鬆、享受的一面，目前他已陸續分享舒曼的《兒時情景》、蕭邦第12號與第17圓舞曲、舒伯特第11號奏鳴曲等，之後會再繼續和觀眾分享更多音樂。

(中時 )