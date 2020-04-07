黃士杰、蘇韋華。（達騰娛樂提供）

李時剛、徐謀俊。（達騰娛樂提供）

張又瑋、郭宇宸。（達騰娛樂提供）

BL劇《2020因為愛你》上月播出完結篇後，因全球新冠肺炎疫情嚴重擴散，導致原先「見面會」計畫全面延宕，製作公司達騰娛樂為了一解粉絲渴望，緊急推出壓箱寶《2020因為愛你》劇外私寫真》，寫真集內容展現李時剛、徐謀俊、張又瑋、郭宇宸、黃士杰、蘇韋華三對CP不同的怦然心動風情。《2020因為愛你》120分鐘完整版也將於4月8日晚上9點在緯來電影台播出。

李時剛、徐謀俊在寫真集中把深情款款的親密度延續到戲外，拍攝過程兩人很像在約會跟度蜜月，徐謀俊說：「拍戲的時候大家都比較緊繃，拍攝寫真時我跟時剛已經殺青又睡很飽，所以當天我們兩個人真的是很輕鬆很舒服很融入兩個人的世界在拍攝，真的很甜蜜」。

張又瑋跟郭宇宸則像老夫老妻般互動，拍攝當天凌晨五點就起床，從浴室、床、拍到廚房，造型師更準備了圍裙讓張又瑋裸著上身穿著，讓張又瑋展現長期鍛鍊的好身材，郭宇宸以羨慕口吻說：「裸穿圍裙真的只有又瑋可以駕馭，我在幫他穿圍裙的時候，都忍不住讚嘆他的肌肉線條！」

黃士杰跟蘇韋華則走天真無邪兩小無猜路線，但攝影師指導的方式卻令人聽得臉紅心跳，「來！你深情款款撲倒他」、「很好，吹他耳朵」、「接下來摸他的小頭」兩人一聽忍不住問：「那大頭是什麼？」全場瞬間大笑粉紅泡泡全飄走。

張又瑋、郭宇宸、黃士杰、蘇韋華日前配合政府宣導拍攝洗手舞影片，提醒所有粉絲洗手防疫的重要性。黃雅珉的兒子黃士杰說：「家裡只有我每天為會在外面跑來跑去，這段時間我還是會練舞跟運動，因為跟家裡的長輩同住，媽媽很注重防疫，都會盯緊我要洗手、消毒。洗手舞真的簡單又容易學 ，希望我們的粉絲們都可以正確洗手，一起平安度過疫情。」

徐謀俊4月5日入伍當兵服役12天，退役後將投入新戲的拍攝。韓星李時剛不定時的在IG直播並且在YouTube開設新的VLOG頻道「SiGang’s Vlog」讓大家看到他每天從起床、穿著睡衣敷臉的萌樣、到換好衣服出門的生活狀況。

張又瑋說，這段期間他盡量減少出門，平常出門以捷運跟計程車為主，本身有點潔癖，平常就很注重乾淨，這次因為疫情，可以學習到正確的洗手方式是很好的。郭宇宸因為就讀的大學在陽明山上，每天搭公車的時間很長，最近因為疫情，爸爸媽媽建議他這段時間暫時改開車上課，雖然他在學校一直都很獨來獨往，不會去同學聚集的地方，但是只要隔一段時間，就會去洗手，覺得很安心。

蘇韋華每天上課都要搭公車轉捷運，時間都會花上一個小時以上，最近已經養成很好的習慣，一到學校就是先洗手、下課時間也洗、回到家也先洗手，他希望要花很長時間通勤的人都可以學習正確的洗手方式，這樣就可以保護自己、維護健康。

《2020因為愛你》劇外私寫真》將開始開放預購，內容收藏百張從未曝光過特地拍攝的寫真照片，另外特別收錄「愛你六帥親筆手札」。預購相關訊息將在4／9 中午12點於「2020因為愛你臉書粉絲團」公布，寫真集僅在官方釋出平台提供購買，尚沒有其他通路配合。

(中時 )