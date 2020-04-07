今日一早盛傳一則英國《旁觀者》雜誌美版網站消息稱，中國大陸強迫義大利出資購回義大利先前捐贈給中國大陸的口罩等醫療物資，大陸外交部發言人趙立堅7日在外交部記者會上回應稱，義大利與中方在疫情嚴重時相互幫助，體現急難有情的朋友之義，任何無中生有的搬弄是非只會對抗疫合作造成幹擾，是不人道、不道德的。

大陸今天的外交部記者會上，有媒體提問稱：據報導，英國《旁觀者》雜誌美國版網站5日刊文稱，義大利曾向中國捐贈防疫物資，現在中國讓他們買回去。經義大利記者調查，這條消息屬於假新聞，文章作者通過道聼塗説且無法查證的第三手消息，拋出「中國強迫義大利回購捐贈物資」的說法。中方對此有何評論？

發言人趙立堅答稱，中國和義大利是友好國家和重要合作夥伴。在中國抗擊新冠肺炎疫情的困難時刻，義大利通過多種形式向中方表示支援。義大利疫情暴發以來，我們十分關注，急人所急盡力向義大利提供幫助。

趙立堅說，除中國政府援助外，中國地方省市、中資企業和個人還提供了大量口罩、防護服、呼吸機、檢測試劑等意方急需的防疫物資，同時我們也根據意方要求積極協調，為義大利在華採購醫療物資提供便利。中方還先後派出了三批醫療專家組赴義大利分享經驗和做法。

趙立堅強調，中方的幫助體現了急難有情的朋友之義，我們真誠希望義大利早日控制疫情，民眾健康得到保護。任何無中生有的搬弄是非只會對抗疫合作造成幹擾，是不人道、不道德的。

此外，媒體還問：據報導，美國議員近日接受採訪時稱，中法領導人通話時，中方表示假如法國採用華為設備來構建5G網路，中國則願意提供口罩。該議員還稱中國就是這樣，全世界都該認清中國的本質。請問中方對此有何評論？

趙立堅答稱，我不知道這位美國議員有什麼依據，他的言論再次證明，美國個別政客為了破壞國際抗疫合作和中國同法國等國家的關係，不惜編造謊言、散佈虛假消息。

趙立堅說，我可以告訴你的是，新冠肺炎疫情暴發以來，中法兩國元首已3次通話，體現了雙方高度互信和中法關係的高水準。在兩國元首戰略指引下，中法圍繞抗擊疫情開展緊密合作。出於雙邊友好和人道主義精神，中方已向法方提供了一批醫療防疫物資，並為法方在華採購醫療防疫物資提供便利，中國從來沒有為此設置任何條件。

(中時電子報)