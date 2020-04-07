男女情侶熱戀的時候，拍下激烈床戰視頻，留做日後「甜蜜」回憶；一旦如果分手，這些影片可能造成一輩子的陰影。南部地區有名觀念開放的熟女，3年前與一名男子交往，兩人熱情如火，體力過人，經常相約摩鐵通宵激戰，還架手機拍攝火辣視頻回味。

未料，這樣的日子維持了約半年就因細故分手，這名熟女夜裡獨守空閨，難耐寂寞，就上網搜尋情色網站，正當她又沉醉在影片激情的畫面時，突然發現場景怎那麼熟悉，片子裡的男女主角身影怎有幾分熟悉？尤其豪放的動作竟是那樣的熟悉？

於是定格放大，「媽呀」，自己竟然成了謎片裡的女主角，赤裸裸被上傳到網站供人欣賞，當場尷尬不已的，打電話追問已分手的男友，並且報案提告男友，要討回公道。

原來當時這名熟女與男友激戰時，在雙方約定不會將影片外流的情況下，同意讓男友拍下魚歡之樂的過程。但是2人分手後，竟被男友出賣，將影片上傳至成人網站，片名還取成即為情煽的「XX好深」、「XX騎馬」等，吸引網路同好點閱。

法院審理後認為，被告明知道他已經與對方達成協議，並言明這些畫面「禁止流傳」，卻還是將影片放上網路讓人瀏覽，絲毫不尊重對方隱私權，因此依法判刑被告3個月，得易科罰金9萬元。

案經上訴二審，雙方達成和解，法官給予2年緩刑，並須接受2場法治教育課程，緩刑期間須付保護管束。全案確定。

(中時電子報)