鄭人碩（左起）、丁寧、王識賢宣傳新戲《誰是被害者》，因為防疫關係只能接受接受媒體視訊訪問。（Netflix提供）

鄭人碩（左起）、丁寧、王識賢宣傳新戲《誰是被害者》，因為防疫關係只能接受接受媒體視訊訪問。（Netflix提供）

王識賢。（Netflix提供）

鄭人碩。（Netflix提供）

王識賢。（Netflix提供）

鄭人碩。（Netflix提供）

Netflix華語影集《誰是被害者》將於4月30日全球獨家首播，該劇3位戲精演員王識賢、丁寧、鄭人碩日前接受媒體視訊聯訪聊拍戲甘苦。王識賢與鄭人碩在電影《角頭2》演兄弟，這次立場變對立，王識賢說，現在的鄭人碩變成熟了，且因戲種不同，兩人跟先前演兄弟戲時的感覺也不一樣。鄭人碩則笑說：「我還是你小弟！」知道要再次合作，他只覺得「我要跟我家人見面」，因為拍電影時如兄弟般的感情一直延續到現在，他帥氣形容兩人二度合作「爽度很夠」。

有一場兩人在偵訊室的對戲，鄭人碩說，他當下自然而然想到《角頭2》時兩人也有一場爭執戲，情境有點投射，「看到識賢哥的眼神，就知道他是在滿靶狀態，我就覺得自己的彈匣也要再多準備一些」。

王識賢劇中飾演火爆刑警隊長，有台版終極警探味道，談及最難忘的拍攝過程，他坦言，第一天上工的第一場場景就嚇到了，因為第一眼看到的是在浴缸裡的「溶屍」，當下還忍不住問導演：「恩，這要做很久喔？」後來他每次上工都很期待下一個命案現場場景會是怎麼樣。

王識賢對這場戲的心情則稍異於鄭人碩，他說當下的自己一直希望有別於以往，「之前當人碩是自己的弟弟、親人，但這次面對的他，是狠角色、有心機的加害者、有可能是嫌疑犯，他絕對不簡單。所以演出時沒有情感投射，只有站在辦案角度，我是沒有溫度的眼神，但在《角頭》裡即使是爭執也是有溫度的，不一樣」。

鄭人碩這次在劇中一人分飾雙胞胎兩角，他說：「一個看得到、一個看不到，一個有大愛、一個沒有愛。所以隨時要督促提醒自己，你現在是有愛或沒有愛、看得到或看不到。因為我喜歡接受挑戰，每天都是很刺激的工作。」為了飾演盲人，劇組特別從國外訂製特殊隱形眼鏡，剛好他在拍《人面魚》時，也戴過同一家廠商的隱形眼鏡鏡片，「戴起來非常不舒服，但必須克服不適應感，戴上時幾乎看不到，眼前全部是霧的。也因此戴上後，身體自然就會產生反應」。他拍攝時，特殊隱形眼鏡每兩、三小時就要拔下來一次，會突然覺得光很強，他當時每天都在適應這個，幸好後來沒造成眼睛傷害。

(中時 )