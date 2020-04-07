新冠疫情讓日本演藝圈陷入混亂，為避免任何新型冠狀病毒傳染的可能，4月起陸續推出的各戲劇中，影視作品中擁抱、接吻、床戲等情節都一律取消、列為「NG」。

日網媒《日刊ゲンダイDIGITAL》報導，中島健人、平野紫耀、吉瀬美智子《未満警察 ミッドナイトランナー》、多部未華子、大森南朋與瀬戸康史《私の家政夫ナギサさん》中皆預定有吻戲，三浦翔平、田中美奈實與安齋Kalen的《Ｍ 愛すべき人がいて》的床戲更在開拍階段就已被期待。

《半澤直樹》主視覺。（取材自TBS官網）

另外《女ともだち》原沙知繪與袴田吉彦的不倫劇有多場床戲，大泉洋、篠原涼子的《派遣女王2020》。而田中圭與林遣都主演《劇場版 大叔的愛～LOVE or DEAD～》續篇等，都可能面臨製作窘境，讓日影劇業界手忙腳亂。

各電視台接連公布製播暫停，日本NHK電視台大河劇《麒麟來了》、晨間劇《歡呼》暫停，TBS電視台也宣布4日至19日的2星期停止所有戲劇節目與綜藝節目，同時該台備受注目的《半澤直樹》也宣布延期播出。東京電視台則自３日起除直播節目外，節目錄製停止一周，該公司員工也調整至僅有2成需進公司。

違法上傳氾濫 AV業面臨危機

《麒麟來了》視覺華麗。（取材自官網）

日本成人影片業界受到重大打擊，親密動作無法進行，新片製作停滯。一名製作人表示：「總不能希望成人影片連身體都不去摸吧，雖說全身乳膠服的題材也有其市場，但最後的結合、噴射等動作，終究還是一部作品不可少的精髓。」

成人影片業界現在為拿出工作人員的薪水，只能先將過去的作品重新剪接在線上販售。業界人士表示：「網上違法上傳影片氾濫，真正付費的人來看的人不多。」

《大叔的愛》劇照。（愛奇藝台灣站提供）

(中時 )