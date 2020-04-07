中央流行疫情指揮中心6日公布國內新增10例新冠肺炎確診個案，分別為9例境外移入及1例本土，其中本土個案為一名4歲男童，而男童所就讀的公立幼兒園也因此停課，成為首例因新冠肺炎停課的幼兒園。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，校園接觸者共121人，其中有7例出現症狀，目前1人結果出爐，呈陰性，其餘6人還在等待結果。

指揮中心指出，案365為先前確診美國返台家庭群聚個案（案343、案356）的4歲孫子，於3月25日曾出現發燒症狀，4月2日案343檢驗陽性，經衛生單位進行接觸者採檢，於6日確診，而男童於3/25至4/1曾上課4天半，幼兒園總計匡列121名接觸者，幼兒園也停課2週。

莊人祥指出，案365男童同住家人有5人，包括爺爺、奶奶、爸爸、媽媽和弟弟，除了爺爺奶奶（案343、案356）之外，其餘家人採檢結果為陰性，而幼兒院接觸者匡列121人，共有38人居家隔離，包括6位老師，廚工3人，同班同學29人，另外不同班的師生共83人自主健康管理。

莊人祥7日指出，在居家隔離接觸者38人中，有7人出現症狀進行採檢，其中1人結果呈陰性，其餘6人檢驗結果尚未出爐。

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(中時電子報)