交通不宣布4月起，民眾搭乘大眾交通工具需戴上口罩。（本報系資料照／季志翔攝）

隨著新冠肺炎全球疫情日益險峻，我國交通部於4月起要求民眾搭乘大眾交通工具時全面配戴口罩。不過早在2月初衛福部就曾拍攝影片宣導「搭大眾交通工具不需戴口罩」，不但在當時引起很大爭議，片中主角「柚子醫師」陳木榮更被網友砲轟慘烈。如今戴口罩政策又再度變更，令「政策急轉彎」聲浪再起，陳木榮認為，面對不斷變化的疫情，在不同的時間點，處理的方式就不相同。

本月3日，陳木榮在臉書上指出，看到網路上有人說「之前建議健康的人搭乘大眾運輸工具不用戴口罩，現在卻政策急轉彎？」後，在他的立場必須回答這個問題。並以「第二回合做站開始」比喻在二軍交戰之際，指揮官一開始喊著「先不要開槍！」直到幾分鐘後，敵軍衝進射程之內，指揮官便一聲令下，全線自由開火。

陳木榮回憶在2月5日時，疾管署聯絡上他幫忙拍攝宣導短片，念在前線防疫人員的艱苦，他一口氣答應，希望也能為台灣出一點力。陳木榮說，當時文案強調「健康的人不需戴口罩」，是考量到全台灣只有16例確診病例，且全為境外移入，所以在那個時空背景下，沒有任何一人是社區感染，只要你是健康的人，就算不戴口罩，也沒有任何一個人會在你的身旁傳染新冠病毒給你。

陳木榮說，當時文案強調「健康的人不需戴口罩」，是考量到全台灣只有16例確診病例，且全為境外移入。在那個時空背景下，就算不戴口罩，也沒有任何一個人會傳染新冠病毒給你。（摘自疾管署宣導影片）

但接下來，陳木榮卻不斷在各平台上收到各種辱罵留言：「綠色的柚子狗」、「沒良心的醫生！」、「你不配當個醫生！」、「你要不要出來下跪道歉？」這些難聽的話語都一句又一句地刺入他的心中。

4月1日時，台灣已累積到329例確診，陳木榮指出，政府口罩政策宣布邁入下一階段，是隨著時空背景不同而變動的。新政策是為了接下來的防疫做準備，絕非是「急轉彎」。當然，有人會說「歐美就是不戴口罩，疫情才變那麼嚴重」，陳木榮表示，在疫情還沒大爆發之前，身旁沒有任何感染新型冠狀病毒的人，不戴口罩也沒有人會傳染給你。但他也認為在大爆發之後，「歐美不應該在大爆發之後還堅持不需要戴口罩。」

陳木榮強調，他每天都會收看疫情指揮中心記者會，常聽到指揮官陳時中講這句話：「在現在這個時間點，我們應該……」。同理，陳木榮說「面對不斷變化的疫情，不同的時間點，處理事情的方法本來就不一樣。」

「不同的時空背景，本來就有不同的防疫宣導，明白事理的人，可以明確知道這些道理。」陳木榮表示，不明白事理或是心存惡意的人，才會不斷地放馬後炮攻擊隨時變化的防疫措施。

陳木榮指出，從2月5日到4月1日這55天，因聽從政府指示而省下來的任何口罩，都幫助了前線的醫護人員，同時也幫助了自己；因為在戰爭當中，能夠把預備物資跟子彈留到最後的人，總是會取得勝利。最後，柚子醫生呼籲大眾現在起要戴好口罩，這場防疫戰爭「第二回合開始」！

(中時電子報)