大陸國務院總理李克強今主持召開國務院常務會議，推出增設跨境電子商務綜合試驗區、支援加工貿易、廣交會網上舉辦等系列舉措，積極應對疫情影響努力穩住外貿外資基本盤；決定延續實施普惠金融和小額貸款公司部分稅收支援政策。

新華社報導，會議指出，當前全球疫情大流行加速傳播，對世界經濟和國際貿易投資帶來巨大衝擊。要按照黨中央、國務院做好「六穩」工作部署，堅持擴大開放，採取一系列穩外貿、穩外資舉措，努力減輕大陸經濟特別是就業受到的嚴重影響。

會議指出，近年大陸國跨境電商進出口規模持續快速增長，成為外貿發展新亮點。當前傳統外貿受到疫情較大衝擊，必須更大發揮跨境電商獨特優勢，以新業態助力外貿克難前行。會議決定，在已設立59個跨境電商綜合試驗區基礎上，再新設46個跨境電商綜合試驗區。推廣促進跨境電商發展的有效做法，同時實行對綜試區內跨境電商零售出口貨物按規定免徵增值稅和消費稅、企業所得稅核定徵收等支援政策，研究將具備條件的綜試區所在城市納入跨境電商零售進口試點範圍，支持企業共建共用海外倉。

會議指出，加工貿易占大陸外貿1／4。要統籌內外貿發展，支援加工貿易企業紓解困難，促進穩外資、穩就業。一要對加工貿易保稅料件或製成品內銷，年底前暫免徵收緩稅利息。二要將加工貿易企業內銷可選擇按進口料件或按成品繳納關稅的試點，擴大到所有綜合保稅區。三要擴大鼓勵外商投資產業範圍，縮小加工貿易禁止類商品種類。

針對全球疫情蔓延的嚴峻形勢，會議決定，第127屆廣交會於6月中下旬在網上舉辦。廣邀海內外客商線上展示產品，運用先進資訊技術，提供全天候網上推介、供采對接、線上洽談等服務，打造優質特色商品的線上外貿平臺，讓中外客商足不出戶下訂單、做生意。

會議指出，要提升中歐班列等貨運通道能力，推動改善貨物接駁等條件，全力承接海運、空運轉移貨源，支持穩定國際供應鏈和復工複產。

為加強對小微企業、個體工商戶和農戶的普惠金融服務，幫助他們渡過難關，會議決定，實行財政金融政策聯動，將部分已到期的稅收優惠政策延長到2023年底。包括：對金融機構向小微企業、個體工商戶、農戶發放100萬人民幣（下同）及以下貸款的利息收入免徵增值稅；對向農戶發放10萬元及以下貸款的利息收入、為種養殖業提供保險業務的保費收入，按90％計入所得稅應納稅所得額；對小貸公司10萬元及以下農戶貸款的利息收入免徵增值稅，並按90％計入企業所得稅應納稅所得額，對其按年末貸款餘額1％計提的貸款損失準備金，准予所得稅稅前扣除。

(中時 )