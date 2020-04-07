4月7日是鄭南榕逝世31周年紀念，鄭南榕生前信仰，一是台灣獨立，一是言論自由，而且是百分之百的言論自由，「不是你給我說話的自由，而是我想說什麼就說什麼的自由」。現今台灣，只有台獨言論是百分之百自由，反獨和統一的言論受到箝制，鄭南榕如果還活著，看到政府排除異己聲音，意圖製造意識形態的一言堂，他一定反對，也一定會挺身維護發表不同意見的自由。

鄭南榕生前辦的雜誌，最早目的是檢視蔣家，寫蔣經國傳的江南，在美國被情報局派人刺殺，鄭南榕就在他的雜誌刊登蔣經國傳；江南寫的蔣經國當然是一己之見，內容真假參差。

鄭南榕的雜誌夾敘夾議，指蔣家主使江南案，到現在也沒答案，當時威權體制當然不准登刊，但鄭南榕照做，因為他主張言論自由，「我想說什麼就說什麼的自由。」

不過，鄭南榕的雜誌最早寫經國的健康狀況，並報導蔣家家族內幕，如「蔣經國體檢表」、「群醫會診蔣經國」等，是黨外雜誌寫蔣經國病情最權威者。蔣經國過世時，鄭南榕的雜誌剛好報導「蔣經國大限已近，國民黨內鬥加劇」，這些當年都是不准報導的禁忌話題，鄭南榕照做，突破不能寫蔣家的「尺度」。

其實，鄭南榕即使是在他那個時代，也是較激進主張的知識份子，他主張公開說台獨，這是觸法的。他有次質疑「為什麼只說一句話，就要抓人？」這與他的百分之百言論自由大相違背，因此，他在黨外助講場合公開說出「我是外省人，我主張台灣獨立」。鄭南榕如果活著，看到政府以打假新聞之名扼殺言論自由，看到民進黨網軍躲在鍵盤後面的殺伐行徑，以其當年的批判力，怎會不置一詞，怎會允許當政者如此對待與他政治主張不同的人？

葉菊蘭今天在鄭南榕紀念日寫下「新聞無畏 消息無偏」，這句話道出鄭南榕言論主張的精義。威權時代政府修改《出版法》，加強行政官署審查出版物，於是有了鄭南榕這樣的人，爭取言論自由及政治主張的自由。在當時戒嚴時期的威權政治氣氛下，鄭南榕敢於挺身力爭新聞自由，其所表現的道德勇氣自是無畏。

若「國無諍臣，官無諍友，民無諍言」，就不得不為國事前途致其慨嘆了。這是鄭南榕紀念日，最值得蔡政府深思與警惕之事。

(中時 )