俄羅斯國營公司(Rostec)之下的武器製造商烏拉爾運輸公司（Uralstransmash），完成了2S7M「馬爾卡」(Malka)自走砲的現代化升級，2S7系列火砲的口徑達到203公釐，是現役世界上最大的自走榴砲。

防衛世界(Defense World)報導，2S7「秋牡丹」(字母轉寫Pion ,原意是peony)自走榴砲，問世於1976年，一舉提升了蘇聯陸軍的長程火砲實力，被認為是世界上最強大的火砲之一。

Орлан" ищет цели для "Малки"! 203-мм самоходные пушки на стрельбах в Юрге

2S7M 馬爾卡，是2S7的升級版，攜彈量增加到8枚，發射速度提升到為每分鐘2.5發，可以將110公斤的砲彈，打到40公里之外。

升級後的2S7M ，原先的進口零部件，由俄羅斯自製零件取代。而且變速箱、分配裝置和電源設備都有更換，另外也對監測設備、對講設備和無線通訊進行更新，使得砲兵能夠更準確的接到命令，在開砲之後能夠迅速轉移。

2S7M自走砲的主砲，是2A44型59倍徑203公釐榴彈砲，可以發射極具殺傷力的高爆彈和發散彈，還有混凝土爆破彈、化學炸彈，甚至戰術型核砲彈。

(中時電子報)