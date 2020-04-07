四艘載著美國液化天然氣的油輪正在返回中國的途中。這是2019年3月以來美陸之間首次恢復液化天然氣貿易。

船運和貿易圈內人士透露，美陸貿易戰中，中方把進口美國液化氣的關稅提升到25％。兩國間的液化氣貿易基本陷入停頓。最近方面開始豁免部分進口商的關稅，這項貿易才得以恢復。

美國之音報導，全球金融市場數據提供商路孚特（Refinitiv）和數據情報公司開普勒（Kpler）最新的追蹤數據顯示，四艘大陸油輪上個月在美國加滿了液化天然氣（LNG）。目前油輪正前往大陸。

這幾艘大陸油輪預計在4月下旬至5月上旬抵達中國。消息人士說，其中一艘油輪SK Resolute號現在已經在前往天津的途中。資料顯示，SK Resolute號油輪是在美國路易斯安那州的卡麥倫液化天然氣廠加註的天然氣。

還有兩艘油輪Cool Explorer號和Hoegh Giant號則是在該州的薩賓通道（Sabine Pass）液化天然氣廠裝的貨。這兩艘油輪的目的地是天津中國海洋石油總公司（CNOOC）和中國石化（Sinopec）的液化天然氣接收站。

據路孚特提供的資料，第四艘油輪Palu LNG的裝貨點是德克薩斯州科珀斯克里斯蒂市。 它是在3月25日裝的貨，目的地也是天津。預計抵達時間是4月21日。

消息人士稱，大陸已經開始對部分進口商品實施全部關稅豁免，但10%的附加稅依然有效。

大陸在今年2月曾經表示，陸美雙方達成階段性貿易協議之後對696種美國商品加徵的報復性關稅將可以豁免。該協定從2月14日生效，進口企業從3月2日開始遞交豁免申請。

(中時 )