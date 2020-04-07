新冠肺炎疫情難測，勞動部日前推出「安心即時上工計畫」，部長許銘春今天表示，安心即時上工計畫預計4月中旬上路，希望由公部門提出6萬個職缺，為期3到6個月，供非典勞工彌補減損的工作機會。另外，加上長期的「擴大公共服務短期上工計畫」，將提供6個月、約7萬個工作機，共可協助13萬人。

勞動部今天在行政院記者會簡報時說，「安心即時上工計畫」是針對部分工時者，像是便利商店打工族，原本每月工作50小時，但受疫情影響減為30小時，這些人無法進入減班休息機制，勞動部也提出「安心即時上工計畫」，由地方政府在公部門中開發職缺，以每個月最高80小時，每小時158元工資，來照顧部分工時勞工，彌補工時減損造成薪資減損。

許銘春說，「安心即時上工計畫」是針對非典勞工設計，4月中旬就會上路，為期3到6個月，勞工申請後希望5日內可上工，預計提供6萬個工作機會，每月等於最高可補貼1萬2640元；「擴大公共服務短期上工計畫」則是針對失業者，屬長期計畫，預計提出7萬個工作機會，要視疫情狀況再推出，將給予失業者2萬3800元基本工資，最多可領6個月。

(中時 )