經濟部7日晚間在臉書上發文表示，9日起民眾就可以上網申請輸出許可證，寄送口罩給海外的親人。

經濟部指出，因口罩目前仍屬於管制項目，進出口仍有一定限制，但由於海外國人很難購買到口罩，因此放寬口罩寄送海外限制，但寄給在海外的配偶或是 2 親等內的親屬，且每人、每兩個月可寄收30片口罩，必須符合規定才能寄出。

經濟部說，9日上午9時起，民眾可登入國貿局的「口罩輸出許可證申請系統」，上網申請輸出許可證，就可以向郵局或快遞公司交寄口罩。

(工商 )