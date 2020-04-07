口罩寄海外親人 國貿局9日開放申請 21:232020/04/07 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 口罩寄海外親人國貿局9日開放申請。（圖／取自經濟部臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部7日晚間在臉書上發文表示，9日起民眾就可以上網申請輸出許可證，寄送口罩給海外的親人。 經濟部指出，因口罩目前仍屬於管制項目，進出口仍有一定限制，但由於海外國人很難購買到口罩，因此放寬口罩寄送海外限制，但寄給在海外的配偶或是 2 親等內的親屬，且每人、每兩個月可寄收30片口罩，必須符合規定才能寄出。 經濟部說，9日上午9時起，民眾可登入國貿局的「口罩輸出許可證申請系統」，上網申請輸出許可證，就可以向郵局或快遞公司交寄口罩。 (工商 ) #系統 #口罩 #經濟部 #親人 #國貿局 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情罩得住 進電梯、公司先武裝 04:092020/04/03 焦點新聞 社交距離難規範 口罩戴好戴滿最有效 04:102020/04/03 生活新聞 WHO改口 戴口罩似乎有用 04:102020/04/05 國際大事 苗栗縣衛生局教導縣民如何選用口罩 12:542020/04/05 生活 口罩族悶出大危肌！你中了幾個？ 09:302020/04/06 生活 口罩寄國外將解禁 2月30片民怨太少程序繁瑣 17:002020/04/06 生活 電鍋蒸完口罩還能再煮飯？毒物科醫吐3字 00:252020/04/07 生活 賣假N95 藥師賺200萬黑心錢 04:102020/04/07 社會新聞 搭公車戴口罩 侯感謝民眾自律 04:102020/04/07 地方新聞 口罩存量像大黑箱 藍委籲公開總存量 13:042020/04/07 政治 生活熱門新聞 口罩擋不住新冠病毒？研究結果驚人 - 生活 嘉義縣各機關學校 4月底前全面戴口罩 - 生活 電鍋蒸完口罩還能再煮飯？毒物科醫吐3字 - 生活 墾丁連假人潮哪來的？內行人怒揭真相 - 生活 教育部通知各級學校 停止用ZOOM進行遠距教學 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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