慢性病可能導致新冠肺炎演變成重症或死亡，國健署引用刊登於中國流行病學雜誌上的近期研究指出，慢性病會增加死亡風險，其中又以心血管疾病高居第1名，其次是糖尿病、慢性呼吸道疾病、高血壓。

國健署慢性疾病防治組科長張櫻淳表示，該研究刊登於《中國流行病學雜誌》，主要分析2020年2月11日以前的所有新冠肺炎病例，研究結果發現，慢性病會增加感染新冠肺炎後的死亡風險，致死率以「心血管疾病」的10.5％最高，其次為「糖尿病」的7.3％、「慢性呼吸道疾病」6.3％、「高血壓」6％，比整體病死率的2.3％高出許多，提醒患有慢性病者，疫情期間盡量減少外出，降低感染病毒風險。

國民健康署署長王英偉表示，目前正值高血壓與心血管疾病的高發季節，高血壓患者及長者對於武漢肺炎自我防護很重要，血壓的自我管理更不容忽視，一定要切記每日在家測量血壓（避免到醫院或公共場所測量），維持良好的健康生活型態。高血壓患者及長者，疫情期間儘量待在家中，室內保持通風，落實勤洗手，出門戴口罩，儘量不去人口密集、空氣不流通的場所，以減少病毒感染風險。

日常生活上，落實低油、糖、鹽及高纖飲食，拒菸酒、適度居家身體活動，如做健康操、散步、做家事等，以保持良好的身體狀態，有助於血壓控制，減少心血管疾病急性發作的風險。另外，慢性病患也要按時規律服藥，切勿擅自停藥，才能讓病情得到妥善控制。

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(中時電子報)