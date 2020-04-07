新冠肺炎疫情延燒之際，日前的清明連假卻出現大批出遊潮，這讓不少醫師感到擔憂，指揮中心今日也稱這周日將會是關鍵。家醫科醫師吳承羲則透露，「其實從進醫院開始，我就沒喜歡過連假」，因為伴隨而來的是塞爆急診與吃緊的人力。

吳承羲在臉書《東村誠醫師的診療室-Dr.吳承羲》上發文指出，他從進醫院開始就沒喜歡過連假，一方面因為輪班的關係，很多時候看的到休不到，另一方面是連假伴隨而來的會是塞爆的急診、吃緊的人力。

由於這次清明連假適逢新冠肺炎疫情，各大景點出現大批人潮使得指揮中心不得不發布簡訊警示民眾、加以管制，吳承羲也認為，不加以管制就很有可能成為破口，雖然來得晚，但還是有其必要。

吳承羲表示，接下來要做的是亡羊補牢，預防下一次連假的到來，「五一因為剛好卡到星期五，要取消是不太可能」，不過可以建議公司用排休輪休方式，提前或延後放，端午節的話，視情況取消彈性放假也可以。

另外，吳承羲也提出一些可行的補助措施，他說明，例如國營、人潮眾多的景點，例假日可實施總量管制、預先實名制登記制，該措施也於武陵農場的櫻花季使用過，一方面可控制人潮，二來也可追朔旅遊史，當然若是疫情嚴重就要考慮直接關閉。

最後，吳承羲坦言，這場戰役可能很長，可能短時間內看不到終點。「但是現在放棄、沈不住氣的話就是全盤皆輸了」。

(中時電子報)