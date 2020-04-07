德國主要經濟研究機構預估，新冠肺炎疫情衝擊下，該歐元區最大經濟體今年GDP恐萎縮4.2％，但明年可望反彈5.8％。德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）先前悲觀預測，德國經濟今年的萎縮幅度，可能超過2009年全球金融危機，當年德國GDP負成長5.7％。

(工商 )