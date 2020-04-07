德國今年GDP恐萎縮4.2％ 21:212020/04/07 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國主要經濟研究機構預估，新冠肺炎疫情衝擊下，該歐元區最大經濟體今年GDP恐萎縮4.2％，但明年可望反彈5.8％。德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）先前悲觀預測，德國經濟今年的萎縮幅度，可能超過2009年全球金融危機，當年德國GDP負成長5.7％。 (工商 ) #德國 #GDP #萎縮 #德國經濟 #研究機構 也許您會感興趣 推薦閱讀 五大法人Q2點將 三族群出列 04:092020/04/03 財經要聞 35％機率 全球經濟U型復甦 04:092020/04/04 財經要聞 外銀籲拉高現金占比至三成 04:092020/04/04 財經要聞 旅館、店面Q2恐爆出售潮 04:092020/04/04 財經要聞 美Q2經濟慘 大摩估衰退38％ 04:092020/04/04 全球財經 德國「經濟抗疫」怎麼做？ 17:212020/04/04 國際 疫情衝擊經濟 非洲2千萬人恐失業 08:592020/04/06 財經 疫情後將無酒可喝？ 德國逾千家釀酒廠恐破產 10:402020/04/06 兩岸 權證星光大道－中國信託證券 友達 大啖轉單商機 04:102020/04/07 證券．權證 台灣財政健康 撐得起抗疫龐大支出 11:502020/04/07 財經 財經熱門新聞 就要N95口罩 3M力抗川普 輸了 - 財經 12年一遇大股災！3步驟低檔存好股 - 財經 台股噴千點沒賺到！專家1招教散戶挖寶 - 財經 嚇！華南永昌證狂虧34億 驚爆這兩件事 - 財經 獨》行動管制後怎麼辦？美式餐飲龍頭開始「預演」 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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