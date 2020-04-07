為防疫不營業 瑞士失業率恐飆升 21:212020/04/07 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞士勞動部官員指出，嚴苛的防疫措施迫使許多企業關閉，就連知名公司也不例外，失業率恐在未來幾個月急遽攀升，但政府祭出史上最大規模援助方案，包括擴大短期工作補助計畫，應有助減輕企業與勞工負擔。瑞士3月失業率，由前月的2.5％升至2.9％。 (工商 ) #失業率 #瑞士 #營業 #飆升 #勞動部官員 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情持續 青年首當其衝 04:102020/04/03 時論廣場 拚消毒零死角！環保署：籲業者與防疫消毒大隊共同落實消毒作業 13:082020/04/03 生活 數百萬人困坐家中 電玩遊戲業績飆升 20:262020/04/03 財經 難擋利空？美國就業數據難看 美股開盤走跌逾百點 21:362020/04/03 財經 美恐2千萬人丟飯碗！專家警告：撒2兆美元遠遠不夠 00:042020/04/04 財經 陸失業率 年底恐飆至10％ 04:102020/04/04 兩岸要聞 2月逼近16萬人 隱藏性失業 登九年最高 04:102020/04/06 財經要聞 新聞分析－沉睡的隱藏性失業，醒了 04:102020/04/06 財經要聞 畢業季將至 失業率恐飆破4％ 01:212020/04/06 生活新聞 編‧輯‧室‧報‧告－救經濟出現新破口 04:102020/04/07 產業特刊 財經熱門新聞 就要N95口罩 3M力抗川普 輸了 - 財經 川普恐斷華為供貨命脈 半導體業怕爆這檔事 - 財經 台股噴千點沒賺到！專家1招教散戶挖寶 - 財經 全球疫情情勢好轉 美股開盤道瓊大漲逾800點 - 財經 好爽！銀行局證實 這家銀行本周全員居家上班！ - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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