瑞士勞動部官員指出，嚴苛的防疫措施迫使許多企業關閉，就連知名公司也不例外，失業率恐在未來幾個月急遽攀升，但政府祭出史上最大規模援助方案，包括擴大短期工作補助計畫，應有助減輕企業與勞工負擔。瑞士3月失業率，由前月的2.5％升至2.9％。

(工商 )