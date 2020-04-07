日產、本田放美國員工無薪假 21:212020/04/07 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠疫情衝擊日本車廠在美國的生產線，據《日經新聞》報導，本田汽車在美工廠受疫情影響自3月23日停工至今，本田決定讓1萬名員工放無薪假至4月底為止。日產汽車也以美國產線自3月中停擺為由，打算放1萬名美國員工無薪假，占美國雇用人力近5成。 (工商 ) #美國 #無薪假 #本田 #日產 #新冠疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠疫情惡化 全球確診破百萬 死亡破5萬 04:372020/04/03 國際 新冠疫情害的 羅斯福號航母艦長丟官 06:362020/04/03 國際 台銀整季好球 毀在新冠疫情 04:102020/04/04 運動天地 因應新冠疫情衝擊 信保基金祭大力普濟丸 助企業融資 04:102020/04/06 產業．科技 無薪假衝擊 4月車市恐少5000台 04:102020/04/06 財經焦點 活用資產 跟自己調頭寸 01:212020/04/06 生活新聞 疫情若燒到年底 無薪假人數恐破2萬 13:182020/04/06 生活 《日股》新冠疫情出現放緩跡象＋美股期貨大漲 日經指數勁揚4.24％ 16:142020/04/06 財經 在家上班主婦崩潰 新冠疫情揭露丈夫本性 16:372020/04/06 時事 羅智強：新冠疫情印證國民黨貢獻 還3人公道 20:162020/04/06 政治 財經熱門新聞 就要N95口罩 3M力抗川普 輸了 - 財經 12年一遇大股災！3步驟低檔存好股 - 財經 台股噴千點沒賺到！專家1招教散戶挖寶 - 財經 嚇！華南永昌證狂虧34億 驚爆這兩件事 - 財經 獨》行動管制後怎麼辦？美式餐飲龍頭開始「預演」 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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