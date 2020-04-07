新冠疫情衝擊日本車廠在美國的生產線，據《日經新聞》報導，本田汽車在美工廠受疫情影響自3月23日停工至今，本田決定讓1萬名員工放無薪假至4月底為止。日產汽車也以美國產線自3月中停擺為由，打算放1萬名美國員工無薪假，占美國雇用人力近5成。

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