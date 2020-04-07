台南市警局派員在大東夜市舉標語牌定點宣導「社交距離注意事項」。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲點名夜市攤商、遊客不戴口罩可能淪為防疫破口後，台南市警局等多個相關局處，7日晚間集體前往知名的大東夜市，兵分四路以「大聲公」宣導「社交距離注意事項」，並請夜市管理中心除持續對遊客廣播提醒外，也在夜市營業前針對所有登記營業的攤商量測額溫，並要求攤商及遊客務必戴上口罩，以策安全。

警方指出，新冠肺炎疫情在全球造成大流行，國內確診病例以境外移入居多，為防止無症狀或未就醫之感染者進入社區，以降低社區感染風險，中央流行疫情指揮中心4月1日制定公布「社交距離注意事項」後，目前台南市仍採取柔性勸導方式，除建議民眾避免近距離接觸的社交活動，以及避免進入與維生無關的娛樂性質場所外，還建議人與人之間在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之「社交安全距離」，或於必要時應隨時配戴口罩。

今天晚間7點，市警局結合衛生、民政、消防、觀旅、經發等相關局處，並發動巡守隊、志工、義警、義交、民防等5大民間力量加入宣導陣營，共同前往大東夜市，兵分4組於定點舉標語牌宣導，以及走入夜市人群以「大聲公」擴大宣導有關「社交距離注意事項」，並請大東夜市管理中心除持續對遊客廣播提醒外，也在夜市營業前針對所有登記營業的攤商量測額溫，並要求攤商務必戴上口罩，使消費者更安心；此外，還協請義交在場維護交通安全，杜絕違規停車及防止民眾穿越馬路造成危險。

市警局指出，鑑於大東夜市是台南市最知名的夜市景點之一，人潮、車潮不斷，警方將持續採取積極作為，除取締違規停車及防止民眾危險穿越馬路外，在防疫工作上也將持續對居家隔離及居家檢疫者採取電子圍籬管控，輔以m-police系統查辦擅離隔離地點之檢疫人員，嚴堵防疫破口，並落實宣導「社交距離注意事項」，希望全民共同遵守，維護健康。

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(中時 )