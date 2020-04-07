丁寧宣傳《誰是被害者》受訪。（Netflix提供）

丁寧宣傳《誰是被害者》受訪。（Netflix提供）

丁寧與王識賢、鄭人碩為宣傳《誰是被害者》一起受訪。（Netflix提供）

曾獲金馬獎肯定的丁寧，在Netflix華語影集《誰是被害者》飾演落魄消沉又幾近著魔瘋狂的過氣歌手蘇可芸，演技大爆發的她日前受訪時，談及劇中最經典的一場悲憤自焚重頭戲，她說當時是把這場戲當成自己的演唱會，「因為我是過氣歌手，不會有人再來聽我演唱會了，我想像我是五月天，想像台下的他們是在看著我表演自焚，所以表情是興奮的。」

她說這場戲表演得很過癮，當下唯一的疑慮是要確認打火機要點燃得起來，她因為相信劇組會把演員保護得很好，所以也沒有那種很靠近死神的感覺。

丁寧表示，拍這場自焚戲時，她剛走進那空間就有點「剉」，感覺非常不舒服，因為劇組要製造光影狀態，現場放很多煙，原本的空間已經很多灰塵，剛好她支氣管不是很好，又有過敏性鼻炎，一遇灰塵加上更多煙，當場腦袋就像被打了一拳一樣不舒服，「但有時不舒服狀態反而能幫助自己進入這角色，因為這角色就是不舒服。所以這狀態下演出，反而狀態很順」。

不過她知道拍這場戲時間有限，必須在幾個鏡頭內完成導演要的感覺，因為有現場燈光、美術、氛圍的幫忙，她很順利進入角色狀況，最後一個鏡頭拍完，導演說ok，反而是她主動提議「我有另一個想法，想試試看好不好，最後發現這個版本比上一個更好，這種共同激發出來的感覺很爽！因為我們演戲時間比較長，可能因此能得到更多空間，一起創造出更大可能性，真的非常過癮」。

丁寧說，其實每次工作之前她都有點惶恐，不知道該怎麼演，尤其這次角色，她認為超過自己能力可以負荷，但她一直有句座右銘：「來到眼前都是你可以承擔的，只是你還沒看到」，雖然每次上工前她都覺得不知道該怎麼演，總是心想「天啊」，除了先為角色塑造肢體動作、慣性行為模式，其餘只能到現場再發揮，包括跟導演、其他演員的互動都會讓這角色更鮮明、幫助角色更完整，「演戲要像剝洋蔥一樣，慢慢一層層剝，要進入角色必須靠好多人，包括道具、美術、空間氛圍給你的感受都是」，她很害怕驚恐、也很期待自己在每一場戲可以演到什麼狀態，會不會嚇到自己或感動到自己，「幸好演出來的狀態還滿OK的」。

她劇中飾演的過氣歌手，因負面新聞不斷而失意落魄，她坦言拍戲多年自己也會敏感感受，每當有新的漂亮演員走進來，妳的光芒就不一樣了，不過劉若英寫過一篇文章給她很大的啟發，「她說，你現在光芒萬丈，當有另一個更可口的進來，他亮度比你強，但你就真的弱了嗎？其實你只是亮度沒這麼強，你還是有自己的亮度。你要知道自己的光亮，不要因為別人的光亮而變成自己的陰影」。丁寧說，她也曾有10多年沈寂的時間，這種感覺非常強烈，她感受到被覺得過氣，也不被這行業需要，當時的她要自己記住這感狀態，「相信有一天拍戲用得到」，結果這部戲真的用上了。

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