由於新冠疫情引發全球股市拋售潮，晨星亞洲市場指數（Morningstar Asia Markets Index）截至3月27日止，今年來已經下跌了20％（截至3月27日），晨星表示，不少亞股股價已反映到負面訊息，並看好華僑銀行（O39.SG）、中國工商銀行（01398.HK）等10檔個股。

晨星亞洲股票研究總監陳麗子指出，雖然短期形勢嚴峻，但預計疫情對長期經濟影響輕微。各國央行已經將利率降至接近於零的水準，增強流動性，而各地政府也大力提供財政政策支持。在晨星投資團隊看來，這兩項舉措均有利於股市，預計隨著一些地區的疫情相對得到控制，經濟將分兩階段恢復。晨星評估，以行業來看，周期性消費、金融服務和房地產目前價值最高。 晨星表示，在周期性消費，新冠疫情導致商店關閉，大陸服裝零售商2月份銷售額下降了近80％。隨著疫情在大陸逐漸得到控制，大陸大部分服裝商店已經重新開門營業，3月底銷售額已達到之前水準的60％左右。該首選股：安踏體育用品（02020.HK）、京東（JD.US）以及銀河娛樂集團（00027.HK）。另在金融業部份，晨星降低了新加坡和香港掛牌銀行的公允價值，晨星考慮到不良貸款水準將上升，從而導致信貸成本增加，但股價已經反映了負面影響。行業首選股是華僑銀行（O39.SG）以及中國工商銀行（01398.HK）。

至於房地產業的部份：晨星表示，房地產業首選股是新鴻基地產（00016.HK）、萬科企業（02202.HK）以及嘉德置地（C31.SG）。

針對大陸房產，晨星說，不少大陸內地房地產企業報告稱，截至2月底的銷售額大幅下降，但晨星預計對整體盈利影響可控。在大陸內地擁有購物中心的地產商亦指出客流量已逐漸增加。香港房地產：由於中期利率較低，人們對香港未來的信心依然堅定，房地產市場不太可能出現大規模下跌。另晨星對新加坡住宅地產價格在2020年保持穩定的看法沒有改變，預計低利率、貨幣寬鬆和新加坡元走弱將支撐價格。

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