李蒨蓉出版新書《美麗心覺醒》。（盧禕祺攝）

李蒨蓉談到弟弟忍不住落淚。（盧禕祺攝）

李蒨蓉在發生阿帕契事件後，演藝事業全面停擺，不僅被廠商提告求償，家人也受到嚴重波及，母親被公開汙名崩潰、先生的公司遭銀行刁難、2個孩子在學校受到異樣眼光，更別說李蒨蓉內心不停出現絕望聲音，「就結束吧，反正你已好像無力去做任何事。」歷經5年，她靠親友支持與宗教力量重新站起，她在新書誠實面對那段過去，「曾經恨過自己，這是最可怕的恨，你恨自己所有事，學習等待非常重要，你要給時間『一點時間』。」

「當時覺得沒有明天，黑暗當中你不知道下一秒生存的力量是什麼，但最後還是透過一絲曙光慢慢找到現在的天空。」李蒨蓉在新書《美麗心覺醒：一堂價值上億元的生命成長課，一份天上掉下來的無價贈禮》發行過程，一度想臨臨陣脫逃，「一方面心裡有很多不確定的聲音，一方面也擔心世俗會不會有抨擊，說我冷飯熱炒，但又覺得面對這些事，倘若沒辦法把它化作正向能量，那這些發生就是枉然。」

事件發生後，李蒨蓉與丈夫李德立曾互相指責，「當我們有發生口角、不愉快時，難免彼此責怪，比如先生會怪我，若不是有阿帕契這個官司纏身，公司也不會被抽銀根，財務就不會不順；我也怪他，要不是你不夠有錢，我現在也不用這樣苦哈哈。」但在基督教的影響下，兩人重新省視了婚姻關係，「我們上了婚姻諮詢課，學會關鍵17秒，在17秒裡只講真實抒發，而不是指責，但聽的人也不容易，要很有耐性。」過去她常因先生夜歸生氣，甚至落鎖不讓進門作為懲罰。

但現在的李蒨蓉學會用其他方式向老公表達，「晚上你不在，我看完電影還是好寂寞，小孩也好想你，這不是為了引發對方的愧疚感，而是表達自己的內心感受。」先生一路的陪伴與支持也讓她感動在心，「我最感謝他一直這樣包容我，從我少年得志、心高氣傲，到現在覺得他慢慢認同我變溫柔、成熟跟懂事，他的認同很重要，多年前我們曾經一度同床異夢，到現在真的是彼此最好的朋友，哪怕是心裡最骯髒齷齪的念頭也可以互相分享。」

因為自小父母離異，父親又移民到美國，李蒨蓉第一次見到父親是在國三時，小時候父親的缺席讓她被迫面對很多殘酷，包含同學的嘲笑以及外界的異樣眼光，她出道後因外景節目到美國探親，第一次見到小8歲的同父異母弟弟，兩人感情日益加深，「有一年我們去酒莊，他開車載我，他在車上說了一句，姊，我們是唯一的手足。」她說到這裡，忍不住哽咽，「也許我們相隔一個海，但我相信不管我們各自有什麼事情，另一方都願意隨時出現。爸爸在我生命中好像是缺席的角色，他卻送我一個同父異母的弟弟，蠻好的。」

(中時 )