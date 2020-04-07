最近許多人對於Zoom視訊會議軟體是否有資安問題持不同看法，行政院函知各機關不應使用有資安疑慮的Zoom來召開遠端視訊會議，教育部今天下令各級學校全面禁用Zoom視訊軟，消息一出，讓那些已經做好準備的老師們感到錯愕。宅神朱學恒對此就在臉書發文，吐槽一句：「我國的各級學校教學有甚麼機密，很擔心被人知道國小課本和老師怎麼上課嗎？」

新冠肺炎疫情嚴峻，許多學校實體課程停課時，會使用Zoom來進行遠距教學。不過行政院已函知各機關不要使用Zoom，教育部因此也要求各級學校不要用Zoom來進行遠距教學。不能使用Zoom的指令一下，許多老師聽了感到錯愕，因為這代表著之前做好的準備都得重來、所有的努都白費了。

宅神朱學恒在臉書上發文，一開頭就說要來「說個笑話」，針對教育部因為擔心資安問題，所以要求已經準備練習很久的各屬單位國中小、高中、大學不能用Zoom來上課，朱學恒吐槽：「你馬幫幫忙，人家SPACEX跟NASA不用的原因是他們有火箭製造機密、太空計畫機密，擔心資訊經過中方伺服器會被攔截和取用，所以不能用。其他美國企業也是因為這同樣的原因不能繼續使用。」

美國的公務部門不能用或是選擇避開這系統也是上述一樣的道理，朱學恒笑問：「但我國的各級學校教學有甚麼機密，很擔心被人知道國小課本和老師怎麼上課嗎？」

朱學恒拿出過去媒體報導，立委林宜瑾說，Zoom在端對端加密上有問題，導致用戶容易被惡意第三方擷取蒐集資料；立委劉世芳也說，教育部在網站上推薦學校下載Zoom，如今該平台傳出問題，希望教育部下令禁用，不要助紂為虐。他嘲諷說：「立委不懂，教育部也跟著不懂，是覺得大家都要跟著立委一起不懂嗎」。

也因為如此，朱學恒嘆：「這次疫情經濟部跟教育部堪稱內閣雙塔，防疫表現不好，還拼命扯後腿，你們是不是臥底啊？」

(中時電子報)