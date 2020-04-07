大陸國務院總理李克強7日主持召開國務院常務會議，針對全球疫情嚴峻形勢，會議決定第127屆廣交會將於6月中下旬在網上舉辦。

會議決定增設跨境電子商務綜合試驗區、支持加工貿易、廣交會網上舉辦等措施；同時，將普惠金融和小額貸款公司部分稅收支持政策延長至2023年底。

會議稱，目前傳統外貿受到疫情較大衝擊，為更大發揮跨境電商優勢，以新業態助力外貿克難前行，會議決定增設46個跨境電商綜合試驗區。

(工商 )