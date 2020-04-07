陸6月舉辦線上廣交會 21:592020/04/07 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院總理李克強7日主持召開國務院常務會議，針對全球疫情嚴峻形勢，會議決定第127屆廣交會將於6月中下旬在網上舉辦。 會議決定增設跨境電子商務綜合試驗區、支持加工貿易、廣交會網上舉辦等措施；同時，將普惠金融和小額貸款公司部分稅收支持政策延長至2023年底。 會議稱，目前傳統外貿受到疫情較大衝擊，為更大發揮跨境電商優勢，以新業態助力外貿克難前行，會議決定增設46個跨境電商綜合試驗區。 (工商 ) #廣交會 #網上 #增設 #綜合 #試驗區 也許您會感興趣 推薦閱讀 費德勒：我的悲痛無法言喻 07:512020/04/03 體育 網軍砲火下的犧牲品 他感嘆：替韓國瑜感到不捨 08:262020/04/03 政治 網紅市長推這「黑白配吐司」組合 網暴動：好吃嗎！ 12:562020/04/03 政治 台中捷運增設隔音牆 提前6月底前完成 10:122020/04/04 生活 陸汽車流通協會：經銷商綜合復工效率為72.5％ 12:522020/04/05 兩岸 員工旅遊去墾丁 童綜合發聲明 11:572020/04/06 生活 UFC停賽 老總捲入桃色風暴 15:502020/04/06 體育 雲祭祀雖成熱潮 創業者被錢逼死 04:102020/04/07 焦點新聞 獎停被私用 北市累罰不手軟 04:102020/04/07 地方新聞 廣交會改網路舉辦 陸國務院開會要穩外貿基本盤 21:212020/04/07 兩岸 財經熱門新聞 就要N95口罩 3M力抗川普 輸了 - 財經 12年一遇大股災！3步驟低檔存好股 - 財經 台股噴千點沒賺到！專家1招教散戶挖寶 - 財經 獨》行動管制後怎麼辦？美式餐飲龍頭開始「預演」 - 財經 - 工商 嚇！華南永昌證狂虧34億 驚爆這兩件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。