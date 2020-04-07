台灣消費者愛敷面膜的習慣世界聞名，台灣上架販售的面膜品牌多達135個以上，光是一年就可消耗掉約上億片面膜；但據調查結果，台灣消費者對於挑選面膜，仍存在五大迷思，最常忽略的竟是面膜帶來的真正保養效果。

提提研面膜與漫雲思境診所皮膚科醫師7日共同發表一份「片狀面膜調查報告書」，針對台灣超過1,600位消費者進行面膜使用習慣調查，揪出台灣消費者對於選用面膜的五大迷思，包括將明星代言或吸睛包裝做為重要購買依據、對於外包裝所宣稱功效深信不疑、價格至上，只要單價低或有超值促購先買再說、敷完面膜，僅在意香味或濕潤度是否符合喜好、敷完面膜，僅用當下的肌膚水潤度做為優劣判斷標準。

漫雲思境診所皮膚科醫師高珮菡指出，面膜不能只是敷心安，短暫的水潤效果恐只是假象，得要長期觀察是否引起肌膚不適問題，或具實證研究可為肌膚帶來長期改善效果。

她強調，片狀面膜獨具的封閉環境導入特性，能夠促使肌膚毛孔舒張並與肌膚緊密貼合的滲透原理，可讓面膜上的精華液滲入肌膚的吸收效率大幅提升。相較於一般保養品擦拭完畢保養成分僅會停留在皮膚淺層無法繼續滲透，片狀面膜可防止或減低水分蒸發的速度，持續的將精華成分被動地往皮膚深層滲透滋潤肌膚，缺少正確成分標示或未經檢驗的面膜，除了無法提升肌膚保濕度之外，甚至有可能會引起肌膚過敏或是刺激反應，對於肌膚的傷害更是不容輕忽。

(工商 )