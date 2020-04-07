中國人民銀行調查統計司前司長盛松成認為，疫情或導致大陸首季經濟負增長，初步測算負增長2％至3％。

盛松成7日指出，疫情對中國第一季經濟的影響，目前各方分歧較大，但大多傾向悲觀，有部分學者認為，首季GDP增速將下跌5％左右，甚至低至下跌8％至10％。他說，本身有不同的看法，認為GDP增速大概為負，估計介乎負增長2％至3％。

盛松成解釋說，對經濟增速的分析，可從時間和產業兩個維度綜合考慮。從時間維度來看，今年首季經濟活動有效天數遠少於往年同期，主因是農曆新年比去年提前了11天，加上農曆年假期結束後一段很長時間，大部分地區的經濟活動因疫情而停擺。

從產業維度來看，第一產業受疫情的影響相對有限；第二產業受到的影響較大；屬服務業的第三產業面對的衝擊最大，對經濟的影響也最大。盛松成稱，如果沒有第三產業的高增長，2019年中國很難達到6％的經濟增速，所以服務業受重創，對經濟的打擊會很大。

他又說，根據首兩個月的數據，推算首季批發零售收入下降15％左右、房地產銷售降幅約20％、旅客發送量下降約30％、住宿餐飲收入縮減約40％，則第一季第三產業增加值損失將約人民幣（下同）1兆元。另據初步測算，首季第二產業增加值損失接近7,000億元，而第一產業季內佔比很小，幾乎不影響整體經濟增速。

(工商 )