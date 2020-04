方宥心(左)與李鴻其飾演一對青梅竹馬,時常相約舞廳跳舞。(Netflix提供)

李鴻其主演Netflix原創電影《虎尾》,該片由艾美獎喜劇類最佳劇本獎的好萊塢編劇楊維榕執導,在紐約和台灣取景,李鴻其飾演一位白手起家的台灣鄉村青年,懷有美國夢的他,拋棄青梅竹馬,帶著無話可說的相親對象到紐約闖蕩。這片更是李鴻其首度大銀幕獻「聲」,讓他花了不少心力準備練唱。

片中一場情慾戲,李鴻其和初戀情人方宥心在幽暗的溪邊約會,浪漫哼著經典英文老歌〈(Sittin On) The Dock Of The Bay〉,問起事前準備,李笑稱:「人家是歌手背景,我當然要練一下啊,不能走音嘛!不過我先說,我都沒有後製配音喔,而且我們是用16釐米底片拍攝,總不能唱一唱就重來,那不是很尷尬嘛,這場我練最久了!」

另一方面,李鴻其與飾演他妻子的大陸演員李坤珏,在片中宛如一對怨偶,關係惡劣。不過好玩的是,李鴻其透露因為人身處異地,2人下了戲交情好,常和工作人員到處玩耍、喝點小酒、看音樂劇,戲裡戲外的關係反差大。該片開拍前,有一週時間認識環境,李鴻其就像片中角色一般,對紐約的一切充滿好奇,「我第一天到紐約就去酒吧,走在街上不時還有鳴笛聲呼嘯而過,很有美國電影的感覺,讓我融入其中。」他也會坐地鐵、造訪觀光景點自由女神像、時代廣場,「不過起初紐約有點讓我喘不過氣,覺得那裡能量太大,而我步調比較慢,所以讓我不太習慣,自己也比較緊繃。」

李鴻其打趣地分享,當初和《虎尾》差點擦身而過,「一開始導演邀片,他寄來的企劃案有點簡陋,只有一張A4紙,上面就寫他的名字跟作品清單,此外什麼劇本都沒有給,所以就不敢接!」後來導演接二連三地透過各種方式聯繫,最後才促成這次的演出。李鴻其回憶試鏡過程:「結果試鏡表現不太OK,製片人就打槍我,只有導演堅決想用我,後來回家我就找了專業攝影師幫我重新錄一次,還特別打光,製造電影感!」問起為何導演對李情有獨鍾,李鴻其直爽地說:「導演那時候就說『不知道!感覺就是他!』應該就是他的直覺,覺得我整個人就是他故事的角色。」

下月就要滿30歲的李鴻其,坦言演技到了一個瓶頸,不知道還能演什麼,「一直看我演戲也沒什麼意思,我想好好體驗不同人生,多接觸不同的生命體驗」,他打算用一年的時間沉澱醞釀,往幕後發展,不接任何接戲,專注在同一件事上。原來就有在寫劇本的他,打算自己當導演,手上寫好了一部結合劇情和紀錄形式的愛情片劇本,表示希望有人賞識,一起工作。

《虎尾》編導楊維榕從小在美國長大,曾在推特上自爆過去否定亞裔身分,卻在一趟睽違20年的返台之旅中獲得啟發,因此首部執導作品就決定以故鄉台灣及他最熟悉的當代紐約為背景,道出一段長達70年、橫跨台美兩地的動人家庭故事。該片10日在Netflix上線。

