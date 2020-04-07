方宥心（左）與李鴻其飾演一對青梅竹馬，時常相約舞廳跳舞。（Netflix提供）

李鴻其（右）與李坤珏在紐約拍攝時，片中關係惡劣，戲外則常玩在一起。（Netflix提供）

李鴻其主演Netflix原創電影《虎尾》，該片由艾美獎喜劇類最佳劇本獎的好萊塢編劇楊維榕執導，在紐約和台灣取景，李鴻其飾演一位白手起家的台灣鄉村青年，懷有美國夢的他，拋棄青梅竹馬，帶著無話可說的相親對象到紐約闖蕩。這片更是李鴻其首度大銀幕獻「聲」，讓他花了不少心力準備練唱。

片中一場情慾戲，李鴻其和初戀情人方宥心在幽暗的溪邊約會，浪漫哼著經典英文老歌〈(Sittin On) The Dock Of The Bay〉，問起事前準備，李笑稱：「人家是歌手背景，我當然要練一下啊，不能走音嘛！不過我先說，我都沒有後製配音喔，而且我們是用16釐米底片拍攝，總不能唱一唱就重來，那不是很尷尬嘛，這場我練最久了！」

另一方面，李鴻其與飾演他妻子的大陸演員李坤珏，在片中宛如一對怨偶，關係惡劣。不過好玩的是，李鴻其透露因為人身處異地，2人下了戲交情好，常和工作人員到處玩耍、喝點小酒、看音樂劇，戲裡戲外的關係反差大。該片開拍前，有一週時間認識環境，李鴻其就像片中角色一般，對紐約的一切充滿好奇，「我第一天到紐約就去酒吧，走在街上不時還有鳴笛聲呼嘯而過，很有美國電影的感覺，讓我融入其中。」他也會坐地鐵、造訪觀光景點自由女神像、時代廣場，「不過起初紐約有點讓我喘不過氣，覺得那裡能量太大，而我步調比較慢，所以讓我不太習慣，自己也比較緊繃。」

李鴻其打趣地分享，當初和《虎尾》差點擦身而過，「一開始導演邀片，他寄來的企劃案有點簡陋，只有一張A4紙，上面就寫他的名字跟作品清單，此外什麼劇本都沒有給，所以就不敢接！」後來導演接二連三地透過各種方式聯繫，最後才促成這次的演出。李鴻其回憶試鏡過程：「結果試鏡表現不太OK，製片人就打槍我，只有導演堅決想用我，後來回家我就找了專業攝影師幫我重新錄一次，還特別打光，製造電影感！」問起為何導演對李情有獨鍾，李鴻其直爽地說：「導演那時候就說『不知道！感覺就是他！』應該就是他的直覺，覺得我整個人就是他故事的角色。」

下月就要滿30歲的李鴻其，坦言演技到了一個瓶頸，不知道還能演什麼，「一直看我演戲也沒什麼意思，我想好好體驗不同人生，多接觸不同的生命體驗」，他打算用一年的時間沉澱醞釀，往幕後發展，不接任何接戲，專注在同一件事上。原來就有在寫劇本的他，打算自己當導演，手上寫好了一部結合劇情和紀錄形式的愛情片劇本，表示希望有人賞識，一起工作。

《虎尾》編導楊維榕從小在美國長大，曾在推特上自爆過去否定亞裔身分，卻在一趟睽違20年的返台之旅中獲得啟發，因此首部執導作品就決定以故鄉台灣及他最熟悉的當代紐約為背景，道出一段長達70年、橫跨台美兩地的動人家庭故事。該片10日在Netflix上線。

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(中時 )