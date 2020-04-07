台中晚間驚傳一名6歲女童疑遭性侵，當地里長指出，傍晚受害女童就讀國中的哥哥向他求救，指稱妹妹遭一名男子性侵，他立刻率領守望相助隊在里內搜尋惡狼，後經報警，警方隨後逮到一名男子帶回警局偵訊，全案正由警方調查。

該名里長獲報後，立即帶著守望相助隊在里內四處搜尋，並在臉書發文請里民注意，協助抓人；警方獲報後找到可疑的男子，帶回偵訊，據了解該男坦承坦承擁抱、並觸摸女童生殖器官，警方也將調查並釐清案情。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )