台中驚傳6歲女童疑遭侵犯 警火速逮惡狼偵訊 21:462020/04/07 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中部1女童疑遭性侵。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中晚間驚傳一名6歲女童疑遭性侵，當地里長指出，傍晚受害女童就讀國中的哥哥向他求救，指稱妹妹遭一名男子性侵，他立刻率領守望相助隊在里內搜尋惡狼，後經報警，警方隨後逮到一名男子帶回警局偵訊，全案正由警方調查。 該名里長獲報後，立即帶著守望相助隊在里內四處搜尋，並在臉書發文請里民注意，協助抓人；警方獲報後找到可疑的男子，帶回偵訊，據了解該男坦承坦承擁抱、並觸摸女童生殖器官，警方也將調查並釐清案情。 ★請尊重身體自主權！請撥打113、110 (中時 ) #女童 #男子 #偵訊 #性侵 #守望相助 也許您會感興趣 推薦閱讀 框牛郎出場2天啪啪5次 他腳軟還遭告性侵 10:242020/04/03 社會 疑重機失控自摔 男又遭撞傷重不治 13:442020/04/04 社會 疫情害失業想不開 餐飲業男子跳石門水庫溺斃 14:022020/04/04 社會 香港特首辦男新聞主任 墜樓亡 21:342020/04/04 兩岸 OL偷吃上司曝光反告性侵 「那晚好濕」小王不起訴 20:012020/04/05 社會 男子買票亂吐口水！數小時後暴斃車廂廁所內「確診染疫」 17:432020/04/05 國際 醉女遭房東弟闖入家猥褻辯「投懷送抱」男判1年10月 12:522020/04/06 社會 狼人電玩真有狼人 誘拐少女回窩伸爪性侵 22:472020/04/06 社會 消失10年 女歌手勇敢公開被囚禁迷姦經過：我終於自由了 23:262020/04/06 娛樂 涉洩密警感冒 約談不時咳嗽調查官嚇一跳... 16:252020/04/07 社會 社會熱門新聞 板橋驚傳男學生墜樓 曾傳簡訊給老師道別 - 社會 老農吃飯被下毒吐出來 大公雞覓食飯渣命嗚呼 - 社會 小港機場空勤直升機墜落 事故原因曝光 - 社會 行駛快速路突熄火 大重機巡防火力救援 - 社會 新北市議員王淑慧涉貪汙送地檢署 簡短表示「把事情講清楚就好了」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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