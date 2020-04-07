對抗新冠肺炎疫情，台南下營區的中營公有零售市場推宅配服務救生意。（台南市經發局提供／劉秀芬台南傳真）

對抗新冠肺炎疫情，傳統小市場也推宅配。台南下營區的中營公有零售市場雖然地處鄉下，攤商數只有十幾家，但受疫情影響，生意掉兩成，攤商年紀都不小，也要跟上趨勢自救，市場自治會決定推出宅配服務，生鮮蔬果送到家。

中營市場自治會副會長陳志偉表示，新冠肺炎疫情爆發以來，民眾出門意願降低，雖然鄉下市場人群較少，但是來採購的民眾也減少，大家生意都受到影響。

由於台南市經發局積極輔導市場攤商推出宅配服務，在市府員工輔導下，中營市場自治會開會討論，決定推出宅配服務試辦，目前有魚攤、豬肉攤、青菜攤、麵攤、雜貨攤、早餐店等8家加入，成效良好的話會再遊說所有攤商一起加入。

由於宅配服務尚在試辦，民眾可以打電話訂購，與攤商約定收貨時間，如果攤商一時走不開，自治會成員也會幫忙載送，實施以來雖然訂購的人不多，但許多民眾得知後都稱讚市場的措施。

中營市場雖然只是十幾攤的傳統小市場，對網購宅配並不在行，攤商願意搶先試辦，除了服務鄉親，也為自己的生計打拚。

目前經發局在人潮較多、較具規模的傳統市場推廣宅配、網購服務，已經有許多市場攤商加入，在市府「台南經濟宅起來」網站中可以看到有哪些市場攤商加入網購、宅配行列，經發局也會陸續推廣到台南各公有市場。

(中時 )