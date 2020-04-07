台電放射試驗室創立近半世紀，過去是「核安守護者」專責核能電廠設施、環境與人員輻射監測，1997年成為我國TAF（全國認證基金會）首個放射檢驗認證單位，近年力推轉型，2017年獲衛生福利部第一張食品放射性檢驗認證，更與國際知名檢驗機構SGS合作，首度跨足放射性食品檢驗，去年再獲內政部綠建材及原能會輻射防護偵測認證，累積4大認證獨步全台，7日與SGS續簽擴大合作。台電表示，將積極投入建材、化妝品、中草藥、農產品履歷、紡織產品等檢測新領域，努力為民眾生活中的輻射安全把關。

台電今日與台灣SGS續約，由台電核能事業部執行長簡福添副總經理與台灣SGS總裁邱志宏共同簽署合作協議。台電說明，放射性檢驗設備建置成本高，專業人員亦仰賴長期專業養成，且需配合輻射防護管制作業，國內目前僅台電與清華大學、原能會所屬單位可執行相關檢測，而台電放射試驗室設備數量高居全國第一，1992年成為第一個國家認證體系（CNLA，TAF前身）環境試樣放射性檢驗的環境實驗室，1997年成為TAF首個放射檢驗認證單位。

台電放射試驗室自1975年創立至今已45年，從事核能電廠環境輻射監測、輻射工作人員劑量評定、輻射偵測儀器校正與維修，以及放射化學分析服務。台電指出，先前因應日本核災地區食品進口輻射檢測需求，在衛福部與經濟部協助下，歷經現場評鑑、實地查核、技術審查與最終審查會等7個月考驗，台電在2017年9月成為國內第一家獲衛福部認證單位（食品放射性核種檢驗機構），同時遵循美國食品藥品監督管理局FDA實驗室檢測標準程序執行，進而於2018年1月與台灣SGS簽署合作意向書，首度跨足食品檢驗領域。

台灣SGS總裁邱志宏表示，台電放射試驗室擁有輻射偵測、放射性核種檢驗豐富經驗與專門技術，2年來合作屢獲客戶高評價，期盼續約擴大放射性檢驗合作服務項目。

台電放射試驗室近2年協助過台大醫學院執行日本進口食品安全評估計畫的核種分析。台電說明，去年陸續再取得內政部綠建材放射線檢驗、原能會輻射防護偵測業務等新認可，能將既有火力電廠煤灰檢測（天然輻射）再利用於建材的專業經驗，轉換至協助建材商申請綠建材標章相關檢驗；而輻射防護偵測認證則可提供鋼鐵業、建築物、鋼材等輻射量測與安全評估服務。

台電放射試驗室至今累積4大放射檢驗專業認證，更計劃取得日本厚生勞動省（相當於我國衛福部與勞動部）食品認證，協助台灣食品業者降低貿易成本。台電指出，與SGS續約後，將持續擴大服務項目，投入建材、化妝品、中草藥、農產品履歷、紡織及鞋類產品、醫療器材等新領域的放射性檢驗，努力為民眾生活中的輻射安全把關。

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