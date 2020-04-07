新冠肺炎疫情延燒，許多國家、城市陸續採取封城政策來防疫，而台灣是否也會走到封城這一步，引發關注。對此，長庚大學臨床醫學研究所副教授顧正崙也在臉書上發表關於「封城」的想法，他認為雖然「封城」是一個可以暫時壓制疫情的方法，但所付出的代價遠比大家所想還要慘痛。

顧正崙指出，連假大批人潮聚集的情況，讓許多人認為政府忽視危機，但他認為這是政府在沒有人有把握的狀況下，而做出「不得不的選擇」；顧正崙解釋，封城的意思就是停止大部分的生產活動，經濟活動，開始吃老本，「政府知道，但是你不知道的是，現在這個危機才剛開始，政府要端出一兆的方案，解救經濟危機」、「如果真的封城了，這一兆也只是開頭。要花的錢還在後面。」

顧正崙表示，有些人認為封城是一種佈署，但他認為封城是一種「與敵人一起死的」的招數，「用一個很慘痛的代價換來疫情壓制，尤其封城只能達到暫時的效果」，他認為是一種投降自爆的行為。

「疫情可怕嘛！？看你跟誰比？！跟經濟崩盤比嗎？！有一個笑話，在美國大蕭條的時候，你連自殺都要排隊。」顧正崙指出，觀察一下平均壽命跟經濟的關係，台灣人平均壽命在80歲，而第三世界國家的平均壽命4、50歲，由此可知，沒錢就是沒命。顧正崙解釋，「封城就是一種轉換，把病死轉換成破產自殺，或是其他因為資源不足的死亡，都是命，只是死法不同，死的人不同。」

許多民眾會質疑，陳時中為什麼不下令關閉所有旅遊景點，就能夠避免疫情擴散，雖然這樣是最簡單的方法，但若是關閉景點，許多產業就會因此破產，就會看見有許多人因經濟問題選擇自殺的慘況，「尤其在我們現在還在勉強安全的狀況下，如果能讓大家還有一點自由，讓商家還可以賺一點錢多撐幾天，你會怎麼選呢？」

顧正崙認為，動不動就說封城的人，是因為他們預期在家裡，冰箱滿滿的，有乾淨的水跟穩定的電力，然後預期薪水會持續匯到帳戶中，「對你來說封城就是在家無聊4-6個禮拜，麻煩可以想一下其他人嗎？」台灣到現在尚未向其他國家實施封城，顧正崙認為沒有對錯，只有選擇，「在台灣疫情看起來不錯，但是事實上沒有人有把握的狀況下，政府做了選擇，我認為是不得不的選擇。」

對此，網友紛紛在貼文下留言，有人認同顧正崙的想法，但也有人認為「長痛不如短痛」，若是封城能避免疫情失控，必要時還是得實施，不能只看到經濟面。

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(中時電子報)