新冠疫情之下，既不停課、更不禁足的瑞典，可說是歐洲國家中的異類。不過，這個北歐國家醫療系統負荷激增，專家警告全國將迎來幾個星期的「艱難時刻」。現在，瑞典政府準備改弦更張，採取更加積極、強硬的防疫措施。

德國之聲網站報導，曾經擔任瑞典衛生局首席流行病學家、歐洲疾控中心科研部主任等要職的世衛組織顧問吉塞克近日在瑞典公立電視台SVT的節目中表示，接下去的三個星期，首都斯德哥爾摩醫院內的狀況將變得非常糟糕，三週的高峰期過去之後，病例數字將有所下降。吉塞克指出，瑞典其他地區的疫情高峰期將略晚於首都地區。

迄今為止，瑞典政府一直在這場疫情中堅持所謂的「瑞典路線」：酒吧繼續營業、學校依然上課，甚至滑雪場也仍然開放，這與紛紛出台禁足令、社交限制令的歐洲鄰國形成鮮明對比。

即便在三月底，瑞典衛生局現任首席流行病學家特內爾(Anders Tegnell)依然只是建議出現症狀的民眾留在家中、企業推廣在家辦公，當局僅僅禁止了規模超過500人的公共活動。面對專家以及一線醫護人員的批評，特內爾甚至還曾說，疫情就像森林火災，只要減緩火勢蔓延的速度，那麼火災最後就會自行熄滅。德國知名病毒學家凱庫勒教授上週揶揄地表示，面對全新的病毒，各國都紛紛採取強硬手段，而「瑞典路線」彷彿就是這場浩大試驗中的對照組。

這種不採取強硬措施、只檢測統計重症病例的「佛系防疫」，如今在瑞典國內也遇到了巨大的阻力。目前，僅1000萬人口的瑞典，已經有500人死於新冠病毒感染，確診患者（在瑞典等同於重症病例）總數也已有7000餘人。而同處斯堪的納維亞半島的鄰國挪威，則在執行了整整一個月的嚴格社交隔離令後宣布，防疫工作已經取得了初步成效，流行病再生傳染數已經壓低到了0.7。500萬人口的挪威，迄今只有約60人死於新冠病毒。

壓力之下的瑞典政府，正在考慮改弦更張：從周末起，社民黨與綠黨組成的執政聯盟就開始與反對黨以及其他公共機構展開磋商，計劃出台一份更為強硬的法案。據悉，新法案將不再只是"建議"，而是像歐洲各鄰國一樣執行強制措施。衛生部長哈琳(Lena Hallengren)希望，能夠在4月10日復活節假期開始之前將這部新法案提交國會審議。

(中時 )