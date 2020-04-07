受疫情影響，餐飲美食業績紛紛重挫，越來越多餐飲名店轉攻網路平台、搶在線上開店。其中，台式炸雞領導品牌-繼光香香雞，看好網路商城的強勁成長力，於樂天市場Pickup正式開賣電子票券，並推出限時經典組合或指定炸物10張5折等促銷案，讓粉絲在線上可以優惠價格，一次買、分次領取美味炸物！

全台擁有46家實體通路店的繼光香香雞，近期受到疫情影響，業績下滑1～2成，因此積極轉攻防疫宅經濟商機。繼光香香雞表示，自2020年開始，繼光香香雞線上訂購外送的比例增幅占整體營收的1～2成，並有持續增長的趨勢。

此外，根據麥肯錫2020年度的市場調查顯示，今年2月開始使用電商平台購物的人數比例，已經高達87.9％。

繼光香香雞看好「樂天Pickup」主打電子票卷中少有的「寄杯」服務，及不受空間、時間限制的特性，首度與「樂天Pickup」跨界合作開拓線上通路，並上架多達16個品項。

另外，為慶賀網路商店開幕，繼光香香雞更與「樂天Pickup」合作推出三重活動。第一重即日起至4/30，繼光香香雞經典組合5張88折、單品5張9折、單筆消費滿200送甜心地瓜球。

第二重Super Sale雙重整點特賣，自4/7下午5點起開賣，中份繼光香香雞+鮮炸魷魚10張5折、限量50組；4/9上午10點起開賣，蒜脆杏鮑菇10張5折、限量50組。

第三重樂天Pickup點數活動，即日起至4/17，樂天Pickup點數加碼15％；4/18～4/30期間，樂天Pickup滿300送50點。

繼光香香雞X樂天市場Pickup店，全台15家兌換票券門市，包括台北忠孝店、台北開封店、台北雙連店、台北西門店、新北府中店、新北大坪林店、新北淡水店、桃園站前店、新竹中正店、新竹西大店、台中豐原店、台中福星店、台中漢口店、台中新一中店、台中繼光總店。

(工商 )